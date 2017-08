Top 10 : Foot et autochtones

SOFOOT.com // Journée internationale des populations autochtones // Top 10

Aujourd’hui nous fêtons à la fois la Journée internationale des populations autochtones, décrétée par l’ONU le 23 décembre 2014, mais aussi le dixième anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ces populations fragiles et souvent discriminées (370 millions de personnes répartis dans 90 pays) n’ont eu de cesse de faire valoir leurs droits et de réclamer la reconnaissance de leur spécificité. Certaines vivent toujours une profonde oppression et répression politique. Et parfois en utilisant l’arme des « faibles » que peut constituer le football. Petit inventaire des rapports complexes entre le monde moderne du ballon rond et la grande famille de « ceux qui étaient là avant » .