Top 10 : Fergie Time

Ce samedi, Sir Alex Ferguson soufflera ses 75 bougies. Un anniversaire qu’il fêtera certainement au stade, pour voir son ancienne équipe affronter Middlesbrough. Le plus beau cadeau que les Red Devils pourraient lui faire ? Une victoire dans les arrêts de jeu, assurément. Retour sur les plus beaux Fergie Time moments de l’Ecossais à MU.

1993 - Manchester United 2-1 Sheffield Wednesday

1996 - Liverpool 0-1 Manchester United

1999 - Manchester United 2-1 Liverpool

1999 - Manchester United 2-1 FC Bayern Munich

2003 - Manchester United 2-1 Chelsea

2007 - Liverpool 0-1 Manchester United

2009 - Manchester United 3-2 Aston Villa

2012 - Southampton 2-3 Manchester United

2012 - Manchester City 2-3 Manchester United

2012 - Manchester United 4-3 Newcastle

Par Marc Hervez

Le Fergie Time, c’est avant tout la perception populaire qu’un surplus de temps était alloué au United de Sir Alex en fin de rencontre lorsque celui-ci ne menait pas au score. Mais comme toute réputation, elle a un fond de vérité. Qui prend sa source ce 10 avril 1993. L’expression n’existe pas encore, Ferguson n’a pas encore la stature qui lui permet d’intimider les arbitres, mais Steve Bruce donne bien son premier titre au club depuis 26 ans avec ce but de la tête à la 97ème minute, face à Sheffield Wednesday, sur un centre de son alter ego Gary Pallister. Le premier de l’ère Premier League. C’était il y a longtemps : les poursuivants de MU cette année là se nomment Aston Villa , Norwich City et Blackburn.Ce ne sont pas vraiment les arrêts de jeu, mais quand c’est face à Liverpool, la saveur est la même qu’un but à la 94ème. A cinq minutes du terme d’une finale de FA Cup crispée, Eric Cantona profite d’une sortie un peu hasardeuse de David James – quoi que pas la pire de sa carrière – pour offrir le trophée aux Red Devils, d’un geste assez prodigieux : une reprise à cloche pied en reculant qui transperce l’amas de Reds regroupés devant le but. C’est le deuxième doublé coupe-championnat en trois ans pour Ferguson.La plus belle saison de l’histoire de Manchester United pourrait se résumer en deux mots : temps additionnel. Car il serait injuste de ne se souvenir uniquement des deux buts de la miraculeuse finale de C1 face au Bayern. Quelques mois avant d’étaler la puissance de leur karma en mondovision, les hommes de l’Ecossais avaient déjà répété leurs gammes en terres domestiques. Quatrième tour de FA Cup, les voilà menés à la maison par Liverpool sur un but rapide de Michael Owen . La défense Red tient bon face aux assauts répétés des Mancuniens. Pas de panique, il reste deux minutes à jouer. Suffisant pour, déjà, mettre deux buts, par Dwight Yorke puis, déjà, Ole Gunnar Solskjaer . Liverpool a mené pendant 86 minutes, mais Manchester ira en huitièmes de finale.Tout a déjà été dit sur ce match que Manchester ne doit jamais gagner dans un monde normal. Si les buts qui ont permis ce miracle sont tous les deux assez sales (une reprise du tibia en finale de C1, sérieusement ?) d’autres choses furent belles : Pierluigi Colina qui relève un à un les Allemands effondrés pour aller faire le dernier engagement - pour finalement siffler la fin du match 5 secondes plus tard-, les commentaires en VO de Clive Tyldesley ( «» sur le corner amenant l’égalisation) et les remarques pleines de bon sens de son acolyte Ron Atkinson ( «» sur celui du second but) ou encore la première phrase post-match de Ferguson : «» .Le passage de Diego Forlan du côté d’Old Trafford ne sera pas resté dans les mémoires, mais s’il fallait se souvenir d’un but de l’Uruguayen, ce serait celui-ci. Au bout du temps additionnel, la crinière blonde catapulte sous la barre un ballon offert par un autre fantôme sud-américain : Juan Sebastian Veron. Manchester United, mal en point après le Boxing Day, peut entamer sa remontée avec ce succès. Ils coifferont les Gunners au poteau en fin de saison.En tête depuis de longs mois, les Red Revils sont sur le point de ravir au Chelsea de Mourinho un titre de champion qui leur échappe depuis la saison 2002-2003. Mais il reste quelques déplacements périlleux à négocier, dont celui-ci à Anfield, chez le futur vice-champion d’Europe. Alors qu’on joue les arrêts de jeu, United obtient un bon coup franc. A l’époque, CR7 arrivait encore à passer les murs, c’est donc lui qui s’en charge. Gêné par le rebond, Pepe Reine relâche le cuir dans ses six-mètres. Qui est là pour transformer l’offrande ? L’immense John O’Shea. Quelle vie.Après deux défaites consécutives en championnat, MU voit fondre son avance sur Liverpool en tête de Premier League. Et voilà que la troisième se profile, à la maison. Menés 2-1, les locaux recollent dans legrâce à Ronaldo . Et puis le miracle aura finalement lieu à la 93ème, grâce à un italien inconnu de 18 ans. Et quel but ! Retenez-bien ce nom : Frederico Macheda, l’avenir lui appartient.Au printemps 2012, United a perdu son titre. Alors, United s’est renforcé. La recrue phare de l’été se nomme Robin van Persie , venu lui aussi pour gagner un trophée de champion. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Batave n’a pas eu besoin de période d’adaptation pour se rendre indispensable. Troisième journée, United est mené à Southampton à l’entame des cinq dernières minutes. Déjà auteur du but égalisateur à 1-1, le gaucher inscrit deux buts qui permettent aux Mancuniens de braquer les trois points. Pas besoin de Batman, il y a Robin.Le premier derby de la saison entre les deux clubs de la ville de Manchester tient toutes ses promesses. Logiquement devant (0-2) à la pause grâce à un doublé de Rooney, United craque en seconde période et se fait rejoindre. Alors que l’on se dirige vers un partage des points, RvP envoie en coup franc dans le soupirail de Joe Hart à 30 secondes du coup de sifflet final. L’affront du 6-1 un an plus tôt est lavé.Difficile de faire mieux pour un Boxing Day. Menés trois fois au score à la maison par des Magpies emmenés par Papiss Cissé, les Fergie boys reviennent trois fois au score. Avant de mettre le dernier coup de collier par Chicharito, lenouvelle version des Red Devils. A la réception d’une sublime ouverture de Carrick, le Mexicain crucifie Tim Krul et envoie Old Trafford au paradis. Le succès le plus marquant et le plus crucial dans la reconquête du titre, perdu un an plus tôt à la 94ème minute du dernier match au profit du voisin Manchester City.