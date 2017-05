Top 10 : Descentes de police

Menotté pendant son match, Marlon Lima n’a pas eu le temps de s’échapper. Car lorsque les autorités décident d’intervenir en pleine partie de football, c’est rarement pour rien. Même si pas toujours efficace.

L’arrestation surprise

#Brasile, giocatore arrestato in campo durante una partita di seconda divisione 👉 https://t.co/EeUSvmRXCr 📸 Foto pic.twitter.com/H8qiDpWJN6 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 4 mai 2017

L’arrestation foirée

L’opération anti-drogues

Vidéo

L’entraînement qui part en fumée

Le scandale du Koweït

Le streaker malmené

Vidéo

L’arrestation opportuniste

À la recherche du suspect

Vidéo

L’entraîneur sans-papiers

La blague de Ronnie

Par Florian Cadu

Tranquillement posé sur son banc, Marlon Nathanael Alexandre Lima ne voit rien venir. L’attaquant de Sapucaiense (deuxième division brésilienne) assiste peinard au match de son équipe quand plusieurs policiers l’interpellent sur le bord du terrain, lui passent les menottes et l’embarquent. La raison ? Le joueur de 21 ans serait membre d’un gang, lequel aurait enlevé une personne peu avant. Et si le buteur phare de lase blesse, on fait comment ?Encore un qui aura une bonne raison de refuser la sélection. En octobre 2016, Enner Valencia voit le gouvernement équatorien le poursuivre pour 17000 euros d’impayés. Le joueur d’ Everton n’aurait en effet pas respecté les conditions de la pension alimentaire de sa fille. Les forces de l’ordre tentent donc de l’arrêter avant son match contre le Chili , qui se déroule au pays. Raté. Pas fou, l’attaquant sait bien qu’il ne va pas s’en tirer aussi facilement. Alors, durant la rencontre, il simule un malaise et est transporté sur une civière dans un véhicule d’ambulance pendant que des policiers lui courent après. «» , s’explique quelque temps après sur Twitter le petit malin. Toujours libre.Twente- PSV Eindhoven , avril 2017. Un match comme un autre en Hollande. Sauf que pour une fois, la police fait preuve d’excès de zèle en investissant une partie des tribunes du stade pour une mission combattant les produits illicites. Forcément, les supporters n’aiment pas particulièrement cette décision et la situation se tend une fois la partie terminée. Loin de la fête prévue, donc.(...)» L’entraîneur des U17 du Racing FC d’Argenteuil n’en revient pas : durant quelques instants, son terrain d’entraînement ressemble davantage à un lieu d’émeute qu’à une pelouse de football. Voilà le contexte : un peu plus loin, des jeunes de la ville se sont laissés aller à quelques bêtises et la course-poursuite avec la police a terminé dans l’enceinte du club. Qui a donc été victime de tirs de flashball. Et a dû stopper l’entraînement. Le temps de quelques minutes.Du jamais vu dans le football du haut niveau. Alors que la France , en déplacement en Espagne , se balade contre le Koweït et marque un quatrième but par l’intermédiaire d’ Alain Giresse , le cheikh descend des tribunes et impose à l’arbitre d’annuler la réalisation, soi-disant parce qu’un coup de sifflet a déconcentré ses joueurs juste avant le caramel. L’arbitre, qui sera suspendu à vie, obéit. Mais Michel Hidalgo ne l’entend pas de cette oreille et compte bien en découdre avec les décideurs. Il faut l’intervention de la police espagnole et des militaires de la Garde Civile pour le calmer et faire reprendre le match. N’importe quoi.Ils sont pas venus ici pour souffrir, ok ? Et pourtant, les personnes chargées de la sécurité vont s’en prendre plein la gueule lors de ce Benfica -Étoile Carouge de Genève datant de 2004. À l’origine, un fan tente sa chance sur la pelouse et est rapidement maîtrisé par les agents. Qui ont la main un peu trop facile sur la matraque. Ce que les supporters n’acceptent pas, envahissant le terrain pour venger leur compagnon. Autant dire qu’il y a des dégâts.Profiter d’une blessure pour punir un déserteur. Voilà ce qu’a subi Nestor Combin en 1969. À l’époque, l’attaquant joue pour l' AC Milan et se rend en Argentine , son pays d’origine, pour disputer la Coupe intercontinentale. Les adversaires d’Estudiantes lui font passer un sale quart d’heure, lui pétant notamment le nez, et le mettent KO. Le Français se réveille dans les vestiaires... «, rembobine-t-il.» Combin reste une nuit en prison, puis est relâché en milieu d’après-midi. La gueule en vrac.On ne rigole pas avec le GIGN roumain. Pistant un suspect pour on ne sait quelle raison, les policiers débarquent sur le terrain et ordonnent à tout le monde de se coucher. Le match de quatrième division roumaine entre Chisoda et Sannicolau Mare est donc provisoirement arrêté. Bonne pioche : le potentiel coupable, un ancien de Chisoda, est caché dans les tribunes.Ils n’auront pas eu le temps de terminer leur discours tactique. En plein entraînement, les joueurs du FC Wil observent en effet leur entraîneur, Ugur Tütünecker, et Necati Uzun, son assistant, être soumis à un contrôle d’identité. Hélas, les deux Turcs ne disposent pas des autorisations de travail et de séjour. Et sont donc dans l’obligation de repartir en Turquie . L’examen surprise, quoi.Leet Ronaldinho , c’est inséparable. Alors, si le Brésilien peut offrir deux-trois sourires... À Dubaï, l’ancien de Barcelone et du Paris Saint-Germain a opté pour une petitefacile. Déguisé en policier, l’international est venu faire sa loi durant une séance de tennis-ballon. Avant de se faire griller au bout de quelques secondes. Mister blagues.