Top 10 : Coupe du monde des clubs

Ce samedi à Abu Dhabi, le Real tentera de remporter son troisième mondial des clubs. Une compétition atypique lancée par la FIFA il y a 16 ans, qui a connu du retard à l'allumage et peu de grands moments d'histoire. Mais on peut tout de même en retenir quelques souvenirs marquants.

2000 : Anelka ouvre le bal

2001 : L'édition fantôme

2005 : Rogério Ceni au sommet

2006 : La suprématie brésilienne

2009 : Le tiki-taka barcelonais dans l’histoire

2011 : Neymar se frotte au Barça

2013 : Les coups francs de Ronnie

2014 : Les trombes d’eau sur Rabat

2015 : La folie des supporters de River

El centro de Osaka como el Monumental pic.twitter.com/Qagu0MCvaq — Pablo Hacker (@pablohac) 15 décembre 2015

2016 : L’Asie à l’honneur, le golazo de Percy Tau

If you didn’t see it by the way, this was Percy Tau’s goal at the FIFA #ClubWC…Cracking strike. pic.twitter.com/md7K2lIezX — Joe Crann (@YesWeCrann) 15 décembre 2016

En 2000, la FIFA est fière de présenter son nouveau bébé, censé remplacer la coupe intercontinentale. Et lors du match d’ouverture à São Paulo, Nicolas Anelka impose sa patte. Le Français, 21 ans et débarqué six mois plus tôt au Real, est titulaire face à Al-Nasr (3-1) et trouve le chemin des filets après une vingtaine de minutes, involontairement en contrant un tacle. Anelka dégaine ensuite deux fois lors du deuxième match 48 heures plus tard (!), mais lane passe pas les poules, tout comme Man United dans l’autre groupe. LaLa deuxième édition a failli ne jamais avoir lieu. Un an près le lancement de sa compétition, l'instance internationale se prend les pieds dans le tapis au moment d'organiser la suite, en Espagne. Initialement prévue du 28 juillet au 12 août de cette première année du millénaire, elle sera reportée en 2003 puis finalement tout bonnement annulée. De nombreuses raisons ont provoquée l'annulation, mais ce sont surtout les problèmes économiques du partenaire marketing de la FIFA de l'époque ISL - qui a par ailleurs fait banqueroute la même année - qui expliquent ce flop. Dommage, car on aurait pu voir à l'oeuvre un beau Deportivo-Boca Juniors en phase de groupe et ça, ça n'a pas de prix.Ceni est certainement l’un des gardiens les plus emblématiques de l’histoire du ballon rond : près de 25 années passées en pro dans son club Sao Paulo, 131 buts inscrits, et de nombreux titres nationaux et internationaux. Pour le retour de la compétition après cinq ans d’arrêt, le Benoît Poelvoordeest au sommet de son art : un penalty transformé en demie , et plusieurs arrêts décisifs en finale pour terrasser le Liverpool de Benitez, Gerrard et Xabi Alonso (1-0) six mois après le miracle d’Istanbul.Avant d'enfiler les titres, le Barça s'est cassé les dents sur le SC International, l'année de son succès au stade de France face à Arsenal (2-1). Pour perpétuer l'hégémonie du pays de Pelé sur la compétition à ce moment-là, l'équipe de Marcos Ceará et Alexandre Pato terrasse la troupe de Frank Rijkaard (1-0) grâce à Adriano Gabiru en fin de match (82). Le troisième succès brésilien en autant d'éditions, avant que les équipes occidentales ne viennent corriger le tir par la suite.Cette année-là, le FCB de Guardiola se présente au Mondial des clubs après avoir raflé tous les trophées inimaginables, en Espagne comme en Europe : Copa del Rey, Liga, C1 et Supercoupes. Et à Abou Dabi, le rose flashy catalan s'impose in extremis devant Estudiantes en finale pour rafler sa sixième breloque de la saison, avec un pion de la… poitrine de Leo Messi en prolongation. Le premier titre barcelonais dans la compétition, qui en amènera deux autres.En 2011, Neymar n’a pas encore traversé l’Atlantique et se contente encore de ridiculiser les défenses brésiliennes avec Santos. Au Japon, après un chef d’oeuvre en demie, la pépite à crête affronte pour la première fois un club européen, en finale : le Barça, qui sera même son prochain club. D’une symbolique forte, la rencontre est une formalité pour les, qui corrigent le SFC grâce à un doublé de Messi (17e, 82e) et des pions de Xavi (24e) et Fabregas (45e). Un 4-0, score le plus sévère vu dans une finale du mondial des clubs, qui est un peu le tarif barcelonais dans la compétition, avec au total quatre équipes humiliées de la sorte en quatre éditions disputées. Ronaldinho a déjà quitté le foot occidental depuis près de trois ans lorsqu'il dispute son deuxième mondial des clubs, avec l'Atletico Mineiro. Et en deux matchs, R10 a le temps de faire admirer lesqui lui restent sur coup-franc. Il trouve d'abord la faille en demies face au Raja Casablanca, avec un coup de patte magnifiquement enveloppé, sans réussir à empêcher l'élimination des siens (3-1). Lors du match pour la troisième place face au Guangzhou Evergrande, il récidive , cette fois plein axe. Avant d'être expulsé en fin de partie : mais on retiendra plutôt l'habileté devant les cages, restée intacte.Cruz Azul-Western Sydney, obscur quart de finale entre les champions de la CONCACAF et d’Océanie, a offert un spectacle déroutant le 13 décembre 2014. La faute à la pluie battante qui s’était abattue sur Rabat, transformant le pré en marécages. Résultat : 120 pénibles minutes de football, mais quatre buts tout de même au final (dont un coup de canon lointain d’Iancopo La Rocca) pour un succès des Mexicains (4-1). Mais l’action du match, c’est celle-ci.Les supporters de River n’ont plus grand chose à prouver. Et il y a deux ans, l’équipe argentine n’est pas venue seule au pays du soleil levant. Après avoir traversé le globe à 15 000, les aficionados de laretournent le Japon en offrant des moments d’anthologie , y compris en dehors des stades : Ils apprennent les chants en japonais, font danser des policiers et électrisent les rues d'Osaka et Yokohama, le tout à 18 000 kilomètres de chez eux. Malheureusement, River s'incline face au Barça sur la dernière marche (3-0). On ne sait pas de quoi ils auraient été capables avec un score inverse.L’an dernier, si le Real a raflé sa deuxième couronne, l’équipe de Kashima Antlers a réussi à se hisser en finale : une première pour une formation asiatique. Les Japonais envoient le Real en prolongation malgré un exter' délicieux de Benzema , mais CR7, auteur d'un triplé, plie l'affaire (4-2). Le bijou de cette édition 2016, il est pour l'attaquant de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) Percy Tau, dans l'anecdotique match pour la cinquième place perdu face au Jeonbuk Hyundai (4-1). Quel enchaînement.