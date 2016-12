Top 10 : clubs de légende que vous ne connaissez peut-être pas

Journaliste indépendant et collaborateur à So Foot depuis 2003, Gauthier de Hoym est l’auteur de l’ouvrage Les 100 clubs de foot de légende. Ou l’histoire des grands clubs sous l'angle de la petite histoire politique, sociale ou culturelle. Focus sur dix de ces clubs, qui ne sont pas les plus connus.

Dinamo Tbilissi Géorgie

Ferencváros Hongrie

Racing Argentine

Atlético Nacional Colombie

Alajuelense Costa Rica

Asante Kotoko

Enyimba FC

Pohang Steelers Corée du Sud

Esteghlal

Auckland City Nouvelle-Zélande

Les 100 clubs de foot de légende, 288 pages, édition Hachette, 34,90 €

En 1981, le club rassemble 100 000 personnes sur la place de la République de Tbilissi. Le Dinamo vient alors de remporter la Coupe des coupes. D’abord menés par les Est-Allemands du Carl Zeiss Iéna, les Soviétiques arrachent la victoire à la 86minute, 2-1. Depuis l’éclatement du bloc soviétique, le club roule sur le championnat géorgien – qu’il a remporté à seize reprises.→ L’anecdote de l’auteur : «Si la Hongrie a remporté trois fois le titre olympique (1952, 1964 et 1968), Ferencváros est le seul club du pays ayant soulevé un jour une Coupe d’Europe : la Coupe des villes de foires (ancêtre de la C3) en 1965, après avoir battu en finale la Juventus, au stadio Comunale de Turin, 1-0. Deux ans plus tard, l’attaquant du Ferencváros Flórián Albert est consacré Ballon d’or. Après être descendu en deuxième division il y a une dizaine d’années, le club a renoué en 2016 avec le titre de champion.→ L’anecdote de l’auteur : «Alors bien sûr, le Racing Club de Avellaneda est une institution qui a vu passé Ubaldo Fillol, Diego Milito, Lisandro López ... Mais elle apparaît peut-être moins célèbre que ses acolytes des «» (Boca, Independiente, River et San Lorenzo). La consécration du Racing ? 1967. L’année où «» remporte la seule Copa Libertadores de son histoire, avant de monter sur le toit du monde en s’imposant en Coupe intercontinentale contre le Celtic (0-1, 2-1, puis 1-0 en match d’appui à Montevideo).→ L’anecdote de l’auteur : «Vingt-sept ans après, l’Atlético Nacional a renoué cette année avec la victoire en Copa Libertadores. En 1989, c’est ce félin de René Higuita qui gardait les cages d’lors de la victoire en finale, au bout des tirs au but, contre les Paraguayens de Club Olimpia. Un scénario de Barjots au bout duquel le neuvième tireur du club basé à Medellín, Leonel Álvarez, délivre les siens après sept tirs au but ratés consécutivement par les deux équipes (0-2, 2-0, 5-4 t.a.b.).→ L’anecdote de l’auteur : «"Par-dessus tout, la défense et la stimulation du joueur national","Nacional". »Au palmarès, vingt-neuf championnats remportés qui en font le deuxième club costaricien le plus titré derrière le Deportivo Saprissa (trente-deux titres). Surtout, le club rouge et noir n’a pas quitté l’élite depuis 1928. Sa dernière victoire en Coupe des champions de la CONCACAF remonte à 2004.→ L'anecdote de l'auteur : «Basé à Kumasi, au centre-sud du Ghana, l’Asante Kotoko a remporté vingt-quatre titres champion, mais surtout deux Coupes des clubs champions africains (1970 et 1983) – pour cinq défaites en finale (1967, 1971, 1973, 1982 et 1993). Il y a quelques années, l’ancienne figure du Bayern Samuel Kuffour y a terminé sa carrière.→ L’anecdote de l’auteur : «Fondé en 1970, Enyimba signifie l’éléphant en langage igbo (une ethnie rassemblant environ 24 millions de personnes, principalement au sud-est du Nigeria). Les «» , c’est le surnom du septuple champion du Nigeria et double vainqueur de la Ligue des champions de la CAF (2004, 2005).→ L'anecdote de l'auteur : «C’est un puissant club sud-coréen. À l’instar de Samsung avec Suwon Bluewings, il est soutenu par la multinationale POSCO, qui lui avait d’ailleurs donné son nom initial à sa création en 1983. Quintuple champion de Corée du Sud, Pohang Steelers est le seul club à avoir remporté trois fois la Ligue des champions de l'AFC.→ L’anecdote de l’auteur : «Au début du XXsiècle, le foot a été importé en Iran par les ouvriers britanniques travaillant dans les raffineries. Fondé en 1945, l’Esteghlal Téhéran va remporter deux Coupes des clubs champions asiatiques (1970, 1991). En 2014, quatre joueurs du club sont sélectionnés pour le Mondial brésilien. Et au rayon des ambiances les plus survoltées de la planète foot, le derby contre le Persépolis Téhéran obtient clairement une place de choix.→ L’anecdote de l’auteur : «"la Couronne""la Couronne""Indépendance". »Tout a basculé en 2006 quand les clubs australiens ont quitté la zone Océanie. Depuis, les Néo-Zélandais sont devenus les patrons du continent, et Auckland City a remporté sept des huit dernières éditions de la Ligue des champions d’Océanie. De quoi s’offrir un rendez-vous annuel avec les meilleures équipes du globe. Et surtout, un exploit fabuleux en 2014...→ L’anecdote de l’auteur : «