Top 10 : Chiens de footballeurs

Le 26 août est une date célèbre depuis quelques années pour être devenue la journée mondiale du chien. Une journée censée célébrer les liens qui unissent l’homme à celui que l’on considère comme son plus fidèle compagnon. Moment parfait pour nous rappeler que beaucoup de footballeurs entretiennent une relation particulière avec leur animal de compagnie. Certains sont même devenus des véritables stars des réseaux sociaux, jusqu’à en être aussi célèbres que leur maître. Petit tour d’horizon non exhaustif des plus fameux d’entre eux.

Alexis Sánchez

El @Arsenal haciendo de todo para que @Alexis_Sanchez no se vaya pic.twitter.com/omBbITPs0X — Nicolas Urbina (@nicoutx) 20 janvier 2017

So happy that @KateGoodlandx and I are expecting our first child! Exciting times ahead! Can't wait! 👶🏼🍼❤️ pic.twitter.com/TpqZzFcS6l — Harry Kane (@HKane) 25 juillet 2016

Isco et son chien Messi...

Met these guys on the local rescue centre and now they have a new home. Who can guess their names? pic.twitter.com/gVbksTZlfq — Mario Balotelli (@FinallyMario) 2 janvier 2015

David Beckham

Mezut Özil

Balboa is ready for tomorrow's big game! 🐶⚽👍 #AFCvCFC #YaGunnersYa Une publication partagée par Mesut Özil (@m10_official) le 25 Avril 2015 à 11h05 PDT

Par Charles Thiallier

Parmi les footballeurs amoureux de chiens, il est sans doute celui qui partage le plus sa passion. Alexis Sánchez possède deux golden retrievers, et afin qu’on ne loupe rien des aventures de ses deux protégés, l’attaquant d’ Arsenal a ouvert une page Instagram spécialement dédiée aux aventures d'Atom et Rimber . Lancé en août 2016, le compte a attiré 13 000 followers en une seule journée. On y voit notamment les deux chiens jouer à la balle, déguisés, ou encore accompagner Alexis Sánchez sur son yacht en vacances. Passionnés par les aventures des deux golden, les supporters d’ Arsenal leur avaient rendu hommage en janvier dernier avec une banderole à leur gloire :L’attaquant vedette desde Tottenham est propriétaire de deux labradors, Wilson et Brady, qu’il n’hésite pas à mettre au travail pour les grandes occasions. En juillet 2016, les deux toutous ont tout simplement étaient chargés d’annoncer la naissance du premier enfant d’ Harry Kane . Wilson et Brady ont été photographiés, avec un message autour du cou : «» .Le joueur anglais n’a pas hésité à utiliser la popularité de ses toutous pour une bonne cause. En mai dernier, il a dessiné Wilson et Brady sur des serviettes de thé, qui ont ensuite été vendues pour une levée de fonds par l’association bluecross.org.uk, organisation qui lutte pour aider les chiens abandonnés.En 2013, alors qu’il était encore un joueur de Málaga Isco avait amusé le grand public en révélant le nom de son toutou : «» Problème, quelque temps après, le milieu de terrain espagnol s’engageait avec le Real Madrid , club de l’autre meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo . La question du prénom de son chien est donc devenue presque embarrassante pour lui. Interrogé à ce sujet en mai 2016 par la radio Antenna 3, le numéro 23 avait été obligé de sortir une roulette : «» Pas sûr que Cristiano Ronaldo apprécie en effet...L’été 2002 restera à jamais dans la légende du personnage Roy Keane. Parti au Japon avec la sélection irlandaise, il se fâche au bout de quelques jours avec le sélectionneur de l’époque, Mick Maccarthy, et se voit notifier son renvoi du groupe des 23 mondialistes. Mais il va continuer de faire la Une des médias britanniques pendant plusieurs semaines. De retour à Manchester, il prend pour habitude de partir pour de longues marches en compagnie de quelqu’un qu’on ne connaît pas encore : son chien Trigg. Photographié à plusieurs reprises en compagnie de son maître, le chien devient une véritable célébrité et oblige régulièrement l’ancien capitaine de Manchester United à s’exprimer au sujet de ses animaux de compagnie : «» (, 2015). Malheureusement pour Keane, Triggs est décédé en 2012. Il a depuis racheté deux chiens, un labrador et un shepherd allemand qui répond au nom d’Izac.Il est décrit comme l’anti-footballeur parfait. Alors que la plupart font le buzz avec leurs tenues vestimentaires et les photos de leurs vacances dans des lieux paradisiaques, Jérémy Morel fait parler de lui différemment. Amoureux de lecture et de balade, il a également la particularité de rouler en Kangoo. Une voiture qui lui permet de partir s’échapper avec ses terre-neuve. En 2013, il s’était confié à ce sujet au quotidien: «» Depuis, la famille s’est agrandie, le latéral gauche lyonnais a acquis un nouveau terre-neuve, Iwok, qu’il a eu la possibilité de présenter au grand public lors de l’émissionen 2014.Le légendaire capitaine de l’AS Roma est propriétaire d’un labrador, Ariel. Mais plutôt que de poster des photos sur Instagram, il l’a inscrit à l’école italienne des chiens de sauvetage. En juillet 2012, le toutou s’était distingué en sauvant la vie d’un homme de 68 ans et d’une petite fille de 8 ans. Son deuxième sauvetage après celui d’une jeune fille en juillet 2008.La période lyonnaise de Yoann Gourcuff aura été marquée par les blessures à répétition. La plus bête d’entre elles est sans doute intervenue en mai 2014 alors qu’il avait déjà été blessé à onze reprises depuis son arrivée à l’OL : soit en trébuchant lors d’une balade avec son chien. Une blessure plutôt rare qui avait fait le bonheur des internautes, le hastag #blessetoicommegourcufff avait rapidement été lancé.La relation qu’entretient l’attaquant de Nice avec les chiens est compliquée à analyser. Dans un premier temps, on a cru que l’Italien était effrayé par les canidés. En janvier 2015, de passage dans une salle d’entraînement de Liverpool où s’entraînait son ami boxeur Giorgio Petrosyan, Balotelli avait fait rire le web, lorsqu'il avait été effrayé par un chien qui le poursuivait sur un ring de boxe :Mais le buteur niçois s’est également distingué par sa générosité. Lors de son passage à Liverpool , il avait adopté deux bulls terriers en provenance d’un centre venant en aide aux chiens abandonnés :L’ancien numéro 7 de Manchester United compose sans doute avec sa femme Victoria le couple le plus glamour du monde du show-biz. Très attentif à sa tenue vestimentaire et à son apparence, il semblerait que le couple Beckham le soit aussi avec ses chiens. En 2010, l’un des chiens des Beckham avait fait le buzz dans les rues de Los Angeles, lorsqu'il était apparu avec du vernis rose sur les pattes. La photo avait beaucoup fait rire la presse people qui se demandait si le toutou de Beckham était aussi fashion que son maître. Plusieurs experts des canidés ont ensuite affirmé que la couleur rose était simplement une substance de protection censée protéger les pattes de l’animal... Une chose est sûre, la star anglaise s’occupe de l’apparence de ses chiens. Au mois de juin dernier, plusieurs journaux anglais ont annoncé que le couple avait recruté un coach particulier, payé 30 dollars de l’heure, pour s’assurer de la santé et du fitness de leur cocker spaniel, Olive.» , avait raconté Özil au magazine. Depuis le numéro 11 est devenu complètement dingue de son toutou, Balboa. Il fait même concurrence à son coéquipier d’ Arsenal Alexis Sánchez et partage régulièrement des photos de son protégé sur Instagram, sur lesquelles on peut voir que ce dernier est le supporter n°1 de son maître :