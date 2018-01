Top 10 : Chapron rouge

La douzième saison de Tony Chapron en Ligue 1 sera la dernière. L’arbitre de 45 ans va poser le sifflet l’été prochain. Et il ne manquera à personne. Surtout pas à ces dix-là.

Olivier Miniconi

Cyril Jeunechamp

Cédric Lécluse

Zlatan Ibrahimović

Rafik Saïfi

Par Andrea Chazy et Florian Lefèvre

Éric Cantona vise la poitrine, Patrice Évra, la tête, Tony Chapron, lui, préfère frapper les jambes, comme il l'a montré dimanche soir lors de Nantes PSG . En pleine course pour rattraper Kylian Mbappé qui cavale vers le but, Monsieur Chapron se fait bousculer par le défenseur nantais Diego Carlos . Si tout le monde s'accord à dire que le geste involontaire, sur le coup, Tony voit rouge et craque : il dégaine une balayette sur le Brésilien, mais manque sa cible d'un rien. Qu'à cela ne tienne, l'arbitre met son sifflet à la bouche : coup de sifflet + carton rouge + coup franc pour Paris. Un final tragi-comique à ranger dans le dernier chapitre d'une carrière arbitrale de près de quinze ans d'un arbitre si souvent controversé. Et qui, à sa façon, a marqué l'histoire du championnat de France en seconde période, on va vous enculer» . Face aux micros, Rafael Schmitz accuse. Mai 2009, Valenciennes Bordeaux (1-2). À la fin du match, ni les joueurs, ni le président nordistes ne digèrent les trois expulsions d’Antoine Kombouaré, Siaka Tiéné et Luigi Pieroni. «» , lui assène le président de VAFC. En cause, selon des propos rapportés par, l'arbitre aurait balancé à des joueurs nordistes qu'il ferait «» . Tony Chapron porte plainte, la Cour d’appel de Caen condamnera Francis Decourrière à une amende de 1000 euros, le double pour Rafa ël Schmitz.Le 2 mars 2013, en Ligue 2, l’AS Monaco s’impose difficilement à Mezzavia, 1-0. Le président du Gaz’, Olivier Miniconi, est furieux : «Dégage, va voir le match en tribune» , raconte-t-il à chaud sur RMC. Mais ce n’est pas tout : une vidéo où Tony Chapron montre son majeur aux supporters du Gazélec quand il rentre au vestiaire à la fin de l’échauffement, circule sur internet. Le geste est furtif, mais c’est l’intention qui compte.Ce 21 avril 2013, Paris roule vers son troisième titre de champion en battant Nice , 3-0. Buteur, Jérémy Ménez pourrait passer une soirée dans la joie et la bonne humeur, mais non. Parce que Tony Chapron l’aurait «» , le Parisien insulte l’arbitre en plein match. Si Ménez échappe au carton rouge car Tony Chapron n’a pas entendu ses mots doux, la commission de discipline lui infligera trois matchs de suspension. Pas besoin d’être un expert en lecture labiale pour décrypter les mots doux en question, Ménez l'’avait traité de «» .Capitaine de l' AS Nancy-Lorraine en 2007, Cédric Lécluse n'a lui aussi pas échappé au courroux de notre brave Tony Chapron. Un cinglant «» pris en pleine face selon ses dires, auquel il ajoutera : « «» Mais M.Chapron ne le sera pas, car c'est lui qui sanctionne.Mars 2009, derby de la Côte d’Azur, 0-0. Selon Olivier Echouafni , l'arbitre aurait eu «» Fait rare pour être souligné, Modesto, le Monégasque, prend le parti d'Echouafni, le Niçois : «» .Après un PSG Lorient gagné par les Parisiens (3-1) le 20 mars 2015, Zlatan plante un triplé et espère bien récupérer son ballon après un nouveau coup du chapeau. Problème, Tony Chapron ne l'entend pas de cette oreille et lui lâche un laconique : «» . Le géant suédois a beau insister, c'est niet : pas de ballon. Dans les couloirs où le Z tente sa chance une deuxième fois, l'arbitre reste de marbre et tient à montrer qui est le vrai patron. Finalement, un coéquipier du Suédois va réussir à faire flancher notre arbitre préféré. Soulagé, Zlatan n'oublie pas de publier le cliché du ballon sur Instagram lors du retour. Mais ce soir-là, l'histoire retiendra qu'Ibrahimović est tombé sur un client.En février 2017, Mario Balotelli est expulsé par Tony Chapron qui explique avoir été insulté en anglais par l'international italien. «» . Une version contestée par le joueur, soutenu par son gardien Yoan Cardinale qui avance qu' «» . Lucien Favre défend l'arbitre, impossible de savoir qui a dit quoi. Ce dont on est sûr, c'est que Diony, alors joueur de Dijon , est expulsé par Tony Chapron la semaine d'après, pour les mêmes raisons.Ferme ta gueule» .