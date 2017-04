Top 10 : Ces erreurs d’arbitrage qui ont rendu le foot plus intéressant

SOFOOT.com // Foot & Arbitrage // Top 10 Bonnes erreurs

Il semblerait que la LFP se soit décidée à appliquer l’arbitrage vidéo lors des prochains matchs de barrages entre Le 18e de Ligue 1 et le troisième de Ligue 2. On rentre dans le dur et il est probable que cette évolution, au même titre que le naming, s’avère irréversible. Pourtant, au-delà du débat sur son efficacité, sa fiabilité, les paramètres techniques, on semble oublier peut-être l’essentiel : la portée quasi-philosophique de ce choix qui assèche considérablement la valeur civilisationnel de ce qui se joue vraiment sur le rectangle vert. Le foot est une dramaturgie, une religion dualiste, qui a besoin des erreurs et des faiblesses humaines pour exister, pour que nous l’aimions. Sans ces dernières, il perdra tous son sens, et son histoire tout son sel…

