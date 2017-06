Top 10 : Cahiers de vacances

En vacances, il y a ceux qui enfilent leurs maillots de bain, qui avalent des scampis, qui jouent aux cartes devant un Pastis bien dilué ou un cocktail bien frais. Et puis il y a ceux qui font des conneries. Et ça n'échappe pas aux footballeurs.

1 - Je ne suis pas un Eero

2 - GTA grandeur nature

3 - Wayne Clooney

4 - Le Havre de paix d’Adriano

5 - L’accident d’Asamoah Gyan

6 - L’affaire des veuves noires

7 - Romario au bal masqué

8 - Le rateau de la méduse

Accident de surf pour Chris Smalling lors de ses vacances à Bali. Il est hospitalisé. #MUFC pic.twitter.com/iY50763LFV — Manchester United (@MUnitedFrance) 4 juillet 2016

9 - Best Hair

10 - Man Vs Wild

Bonus :

Auraient pu être cités…

Par Théo Denmat

Au delà d'une première saison décevante sous les ordres de Zinédine Zidane avec deux buts en dix apparitions, Eero Markkanen , attaquant finlandais arrivé à l'été 2014 dans la réserve du Real Madrid pour deux millions d’euros, a, semble-t-il, un peu trop profité de ses vacances d’été. Au retour des congés, le petit blondinet de 24 ans surprend les préparateurs physiques par sa bedaine : le voilà revenu avec dix-huit kilos supplémentaires sur la balance. Il en pèse désormais 97, et se fait virer dans la foulée. Il retournera en Finlande au RoPS Rovaniemi, non sans avoir réagi à la nouvelle sur son compte Twitter : «Qui n’a jamais rêvé d’une petite course-poursuite à la sauce O.J Simpson ? La télé, les hélicos, la célébrité… un fantasme collectif réalisé par Jairo Castillo, le double-meurtre en moins. Cet attaquant colombien du Club Atlético San Martín en première division argentine, s’est offert à l’été 2011 une petite partie de GTA grandeur nature dans le sud de Cali, troisième ville la plus peuplée de son pays natal, la Colombie . Alors que des policiers lui font signe de s’arrêter pour un contrôle de routine, il enfonce la pédale de l’accélérateur de son minivan Mazda et esquive le barrage, avant de balader les forces de l’ordre dans la campagne pendant près d’une heure. Puis, enfin stoppé, il profite d’un manque d’attention des forces de l'ordre pour prendre la fuite à bord d’un taxi qui passait là par hasard. Une semaine plus tard, le colonel Ramiro Castrillon, en charge de l’affaire, est obligé de faire paraître un communiqué : «» . Après enquête, il s’avère que Castillo conduisait sans permis et aurait tout simplement voulu éviter une grosse amende de la justice colombienne. Étrangement, personne n'était allé fouiller chez Trevor Philips.En vacances dans le sud de la France à l’été 2007, Wayne Rooney écarte les orteils sur son yacht. D’humeur badine, il décide de jeter à l’eau, «» , un petit coffret contenant les clés du bateau qu’il a loué pour la journée, et une montre estimée à 44 000 euros. Une facétie qui a n’a pas beaucoup faire rire sa chère et tendre Colleen Rooney, un peu coincée niveau humour. Un ami raconte : «» Pour la précision, le coffret a ensuite fait l’objet de recherches, mais n’a jamais été retrouvé au fond de la Méditerranée. Comme Emanuel Herrera.Il devait être le cadeau de Noël des petits Havrais, il aura fêté son départ par une soirée bien moins catholique. Après son transfert avorté en Normandie en décembre 2014, Adriano rentre tout de go au Brésil , histoire de passer quelques nuitées en bonne compagnie. Selon le journal brésilien, accompagné d’un groupe de samba, il aurait commandé pas moins de 18 filles d’un bordel de Capacabana, à mille euros la demoiselle. Le tout, réglé sur place et en liquide, pour une petit orgie qui s’est finie le lendemain matin. Là-bas, on l'appelle «» .Quand les vacances tournent au drame. Le dimanche 6 juillet 2014, Asamoah Gyan profite d'un repos pas vraiment mérité au sud du Ghana, dans la station balnéaire d’Ada, où il se remet d'une Coupe du Monde achevée à la dernière place de la poule G. Les quinze amis présents sur place décident de louer des jets-skis pour une balade sur l’estuaire de la Volta, s’éclatent un moment puis rendent les engins en fin de journée pour aller disputer une partie de beach-volley. Seuls deux membres du groupe continuent leur tour : le chanteur ghanéen nommé Castro et une certaine Janet Bandu, qui se noient. Castro et Gyan se connaissaient depuis dix ans et le premier gérait même la «» du second,. Asamoah se voit alors accusé par les médias de kidnapping, de meurtre, puis de sacrifice spirituel dans le cadre d’un rituel de magie noire. Pour redresser sa carrière, qui en avait bien besoin.À l’été 2011, Walter Busse, joueur d’Independiente, connaît une belle mésaventure. Alors que lui et son frère pensent passer une nuit torride avec un trio féminin, ils ignorent avoir en réalité affaire à un groupe de jeunes femmes appelées les «» . Les deux garçons, en plus de passer la nuit sur la béquille, se réveillent le lendemain avec un gros mal de crâne : ils ont été drogués avec de la kétamine, un anesthésiant destiné généralement aux chevaux et aux «» . Avant de s'éclipser, les trublionnes ont pris soin d’embarquer la télé, l’Ipad, la chaîne hi-fi, les mobiles, l’ordinateur, un masque de diable et les clés de la mini Cooper du couple Busse. Walter annonce dans un premier temps qu’il a été victime d’une simple effraction à son domicile, avant que sa femme ne révèle les dessous de l’affaire sur Twitter. Pourquoi ? Parce que les filles ont aussi embarqué son chien, à elle, un shar peï. «Interrogé par, le 21 avril 2012, le taquin Johan Cruyff déballe une petite histoire sur l’attaquant brésilien Romário, qu’il a eu sous ses ordres à Barcelone entre 1993 et 1995. «, explique-t-il."Si tu marques deux buts demain, je te donne deux jours de repos de plus que le reste de l’équipe.""Coach, mon avion part dans moins d’une heure !" » Cruyff s’interpose, et Romario réplique : «» L’histoire, en revanche, ne dit pas si «» a bien eu son vol. Chris Smalling aime la mer. Il aime l’eau bleu, l'air iodé, les animaux marins de toutes les couleurs et les vagues qui s’écrasent sur les rochers. Mais plus que tout, Chris Smalling aime le surf. Sauf ce jour d’été 2016 à Bali, où le défenseur était parti oublier le piteux Euro 2016 desconclu en queue de poisson islandais. Après avoir lourdement chuté depuis sa planche, il retombe dans son malheur sur une énorme méduse, qui le pique allègrement. On l’apercevra plus tard en train de un autographe à un petit supporter mancunien. Toujours pro.. » Mais pourquoi diable George Best râle-t-il ? Alors star de Manchester United , l’anglais raconte lors d’une interview à un journaliste ce jour où il avait été contraint de revenir en Angleterre pendant ses vacances à Majorque... afin de se faire couper les cheveux par son ami Malcolm Wagner . Le tout pour «» – soit environ 64 euros. Sans compter le billet d’avion aller-retour.La fin des vacances, ce sont aussi les stages de présaison. Il fait encore beau, le soleil tape gentiment sur les mollets, et le temps est idéal pour un petit footing en forêt. Jan Trousil, défenseur du FC Slovácko, se trouve à ce moment-là près de chez lui, en République Tchèque. Toute l'équipe effectue un footing dans les bois, et c’est lui qui raconte la suite au quotidien: «» Ce à quoi son entraîneur, Svatopluk Habanec, répondra déçu : «Georges Best, Concernant son passage dans le club de Los Angeles : «, agressant à Milan l’ancien photographe, Fabrizio Corono, qui fricoterait avec l’une de ses ex. Le Tchèque,, décédé après avoir percuté un arbre avec une luge. Ou encore, assez éméché pour frotter son sexe à la vitre d’un taxi.