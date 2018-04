Top 10 : Buts de dingue de Cristiano Ronaldo en C1

Face à la Juventus, Cristiano Ronaldo a inscrit un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des champions. Une compétition dans laquelle l'attaquant portugais a déjà planté à 119 reprises. Retour sur ses dix plus beaux caramels. Accord parental souhaitable.

10. 2 mai 2017 : Real Madrid 3-0 Atlético, demi-finales aller

9. 26 février 2014 : Schalke 04 1-6 Real Madrid, huitièmes de finale aller

8. 17 février 2016 : AS Roma 0-2 Real Madrid, huitièmes de finale aller

7. 6 décembre 2017 : Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund, phase de groupes

6. 13 février 2013 : Real Madrid 1-1 Manchester United, huitièmes de finale aller

5. 5 mai 2009 : Arsenal 1-3 Manchester United, demi-finales retour

4. 17 septembre 2013 : Galatasaray 1-6 Real Madrid, phase de groupes

3. 8 décembre 2009 : Marseille 1-3 Real Madrid, phase de groupes

2. 15 avril 2009 : Porto 0-1 Manchester United, quarts de finale

1. 3 avril 2018 : Juventus 0-3 Real Madrid, quarts de finale

[ VIDEO] #JUVRMA Quand l'Allianz Stadium se lève comme un seul homme pour ovationner Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo les remercie Un grand moment de l'histoire de la Ligue des championshttps://t.co/T2SkJsPCgN — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 avril 2018

Par Steven Oliveira

Alors oui, la passe de Karim Benzema n’est pas assez appuyée, oui Cristiano a un contre favorable, mais la reprise de volée surpuissante qui s'ensuit est assez belle pour oublier le début de l’action. D’autant plus que ce but est inscrit à Jan Oblak qui encaissera deux autres pions du Portugais ce soir-là.En voyant arriver Cristiano Ronaldo vers lui, Joël Matip a vite compris qu’il allait passer un mauvais moment. Un passement de jambesdu Portugais plus tard et voilà le défenseur camerounais qui fait un tour sur lui-même pour voir CR7 terminer le travail d’une jolie frappe du gauche.Un long ballon en profondeur, un crochet derrière la jambe d’appui pour effacer Florenzi, avant d’envoyer une praline dans le filet de Wojciech Szczęsny. Ou comment offrir à Zinédine Zidane une victoire pour son premier match de Ligue des champions en tant qu'entraîneur.Envoyer une frappe enroulée en pleine lucarne est déjà difficile, alors envoyer une frappe enroulée en pleine lucarne sans le moindre élan, cela relève du surhumain. Un bijou qui permet à CR7 de devenir le premier joueur à boucler une phase de poules de Ligue des champions avec au moins un but marqué à chaque rencontre.Les jambes décollés à 1,23 mètre du sol, plus d’une seconde en l’air, non ce n’est pas LeBron James, mais bien Cristiano Ronaldo qui vient crucifier son ancienne équipe de Manchester United d’une tête parfaite. Air Cristiano.Fut un temps où un coup franc pour l’équipe de Cristiano Ronaldo était synonyme de penalty tant le Portugais excellait dans l’exercice. Et ce, peu importe la distance, comme peuvent en témoigner les supporters d’ Arsenal , qui n’ont jamais oublié ce coup de canon que Manuel Almunia ne peut qu’effleurer.Pour son premier match de Ligue des champions avec Galatasaray Aurélien Chedjou aura vécu un enfer. Mais que le défenseur camerounais se rassure, il n’est pas le premier à s’être faire humilier par Cristiano Ronaldo qui profite de cet enchaînement double contact-frappe du gauche pour s’offrir unet passer un message à son nouveau-né. Marseille avait besoin d’une victoire pour espérer se qualifier en huitièmes de finale. Problème, celui qui se fait alors surnommer CR9 en décide autrement en envoyant une énorme sacoche sur un coup franc plein axe à plus de 35 mètres des cages d’un Steve Mandanda qui pourra toujours se dire qu’il a touché le ballon.Malmené à l’aller (2-2), Manchester United est dans l’obligation de marquer pour espérer continuer l’aventure européenne. Pas un problème pour Cristiano Ronaldo qui déclenche une frappe depuis les 40 mètres. Un missile flashé à plus de 100 km/h qui sera logiquement récompensé du Prix Puskás quelques mois plus tard.Un moment de grâce. À la réception d’un centre de Dani Carvajal Cristiano Ronaldo s’élève dans le ciel du Juventus Stadium pour claquer une bicyclette d’anthologie. À Monsieur Gigi Buffon qui plus est. Ébahis, lesde la Juventus ne peuvent qu’applaudir le geste de l’artiste.