Top 10 : Boulettes sur les réseaux sociaux

Jean-Kévin Augustin vient de l’apprendre à ses dépens : le web peut être dangereux pour la carrière d’un joueur. Un petit doigt qui traîne, une pulsion mal maîtrisée, un manque de concentration, et voilà que les internautes s’empressent de partager la bourde. Dont les joueurs du Paris Saint-Germain sont assez friands.

Samedi 4 février 2017. Arsenal est balayé par Chelsea et Arsène Wenger est de plus en plus critiqué par ses propres supporters. À tel point que le compte Twitter intitulé ArsenalFanTV publie un message appelant au départ de l’entraîneur français. Oxlade-Chamberlain, qui passe par là, tombe sur le post... et ne trouve rien de mieux à faire quele tweet. Évidemment, le milieu se fait rapidement griller avant de supprimer son erreur. Sympa pour son coach, qui l’avait pourtant titularisé face auxlike(...)» Jean-Kévin a beau être sincère, tous les Parisiens ne croiront pas à son doigté maladroit, qui l’a vu aimer un tweet de Mario Balotelli chambrant allègrement le PSG après la victoire de Nice . «» , écrivait notamment l’Italien. Et le futur d’Augustin, c’est où ?C’est ce qu’on appelle être galant. En bon mari, le milieu de terrain n’oublie pas la Saint-Valentin et souhaite une bonne fête des amoureux à sa femme sur Twitter. Sur un réseau social, donc. Mais le pire, c’est que Matuidi confond efficacité et précipitation : au lieu de poster une photographie perso de lui et sa demoiselle, le milieu opte pour une image empruntée à Google. Et zappe surtout de masquer les mots qui lui ont permis de trouver le cliché sur le moteur de recherche. À savoir un très gratifiant «» . Encore heureux que Google ne se soit pas trompé.Comment ruiner sa réputation alors qu’elle n’est pas encore faite ? Tout simplement en ouvrant un compte Twitter un peu trop tôt, et en y publiant des insultes sans avoir l’âge de penser aux répercussions. En mai 2015, d’anciens posts de Diaw datant de 2012 sont, malheureusement pour lui, ressortis au grand jour. «» , peut-on par exemple lire, entre «» et «» Le jeune portier de 21 ans n’a plus qu’à s’excuser et à s’exiler au Portugal . Et aussi à regretter cette époque où les gens qui se servent de Twitter pour aller déterrer le passé d'un jeune homme sont autorisés à se regarder dans une glace.Avec sa signature à La Corogne, tout se présentait bien pour le futur de Rey, alors joueur de Pobla de Mafumet, un club catalan de D3. C’était sans compter les petites insultes auxquelles s’était laissé aller le joueur auparavant. Les mots «» sont en effet retrouvés sur son compte Twitter. C’en est trop pour le Depor , qui annule aussi sec le transfert. «(...)» , annonce un communiqué. Conclusion : l’impulsivité est un vilain défaut.Non,n’est pas gros. Loin de là. Il a même des tablettes de chocolat plus que balaises. La preuve, avec cette photo publiée par le joueur sur Instagram. Le problème ? Des indices laissent penser à une belle retouche Photoshop. Autant dire que ses détracteurs ont sauté sur l’occasion...Le racisme, c’est mal. Ça peut même valoir une exclusion des Jeux olympiques. N’est-ce pas, Monsieur Morganella ? Lors de l’édition 2012, le Suisse est battu avec sa sélection par la Corée du Sud . Ce qui l’excite légèrement. «» , lâche-t-il sur son compte Twitter. Sans aucune gêne.Déjà qu’il ne fait pas l’unanimité sur le terrain, alors s’il se met lui-même des bâtons dans les roues en dehors... En mal de temps de jeu à Barcelone, le Turc a cliqué au mauvais endroit sur Twitter. C’est-à-dire sur une publication où s’affichait le patchdu maillot du Real Madrid . Rapidement pointé du doigt par les supporters catalans, Turan a sorti l’excuse classique : le piratage. «retweet"j’aime"» , explique-t-il. Ça passe pour cette fois.Cuadrado est un malin. Après avoir diffusé sur Instagram une photo de lui et Sami Khedira , le Colombien s’aperçoit très vite du détail qui tue : derrière les tronches des deux Turinois se trouve le casier de Miralem Pjanić avec une image du milieu en compagnie de Luciano Spalletti . Son ancien entraîneur... à la Roma. Autant dire que connaissant les rapports entre la Louve et la Juve, ça la fout mal. Mais l’ailier ne se démonte pas et triche en ajoutant un petit ballon sur le cliché polémique. Avant ça, il s’était contenté de le flouter. Pas suffisant, visiblement.» «» «» Troispour se justifier d’un. Fort. En même temps, le joueur qui évolue alors à Montpellier vient d'apprécier un message insultant Massimiliano Allegri , l’entraîneur de l' AC Milan . Et qui ne l’a apparemment pas fait assez jouer à ses yeux. Le genre d'acte qui mérite largement la punition de porter le même maillot que Daniel Congré.