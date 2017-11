Tony Chapron va prendre sa retraite

1

Après 14 saisons au plus haut niveau, l'arbitre de @Ligue1Conforama Tony CHAPRON a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 2017-2018. Ses mots à retrouver dans le #SOP de @teleGrenoble ce soir à 19h15, 20h15 et 23h15. pic.twitter.com/kKldAJKwBW — télégrenoble (@teleGrenoble) 13 novembre 2017

Une nouvelle presque aussi triste que l'élimination de l' Italie Après seize années de bons et loyaux services chez les pros, l'arbitre français Tony Chaperon va mettre un terme à sa carrière sur le rectangle vert. L'homme de 45 ans a annoncé àqu'il allait prendre sa retraite à l'issu de la saison 2017-2018.L'arbitre a officié 444 matchs de Ligue 1 et distribué plus de 1600 cartons. «, a-t-il déclaré avant d'évoquer la finale de la Coupe de France 2009 Guingamp Rennes (2-1) comme son meilleur souvenir,Il manquera à beaucoup d'entraîneurs qui ne sauront plus qui insulter à la fin des matchs.