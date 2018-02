Tony Chapron est en arrêt maladie

1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La descente aux enfers se poursuit pour Tony Chapron.Suspendu depuis son pétage de plombs lors de Nantes PSG le 14 janvier dernier, l'arbitre de 45 ans ne coule pas que des jours heureux, au contraire. Selon le, Tony Chapron s'est mis en arrêt maladie depuis le 5 février dernier, quatre jours après le verdict de sa suspension. Une décision loin d'être anodine, car elle permet aussi à M. Chapron de toucher des indemnités de match et de préparation de ces rencontres.Suspendu trois mois fermes et trois avec sursis, Tony Chapron devrait quand même pouvoir ré-arbitrer un dernier match de Ligue 1 ou de Ligue 2 avant la fin de la saison, et la fin de sa carrière prévue pour cette année. Une issue pas encore certaine, puisque c'est à la commission supérieure d'appel de la Fédération de trancher à la suite de l'appel fait par l'arbitre de cette suspension.Il est temps pour tout le monde que cette page se tourne, Tony.