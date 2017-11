Tonton flingué

Pris en grippe depuis des mois, Patrice Evra a dégoupillé pendant l'échauffement en collant un high kick à un supporter marseillais.

L'apothéose du mal-aise

Tête de turc

Par Kevin Charnay

Il devait simplement cirer le banc des remplaçants. Relégué au rang de bouche-trou depuis la prise de pouvoir de Jordan Amavi dans le couloir de gauche de l’ Olympique de Marseille Patrice Evra ne faisait pas partie des plans de Rudi Garcia ce jeudi soir. Encore une fois. Et pourtant, malgré la défaite pitoyable de l’OM contre le Vitoria Guimaraes, on retiendra forcément cette image. Celle d’un homme excédé, avant même le coup d’envoi. À l’échauffement, l’ancien joueur de Manchester United est victime de chants hostiles et d’insultes pendant plus d’une demi-heure de la part des supporters marseillais. Il tente d’aller s’expliquer avec les principaux intéressés, qui sautent par dessus la balustrade. Il craque complètement et, à l’image d’un Eric Cantona il y a quelques années, envoie un high kick dans la tronche de l’un de ses détracteurs. Un geste impardonnable, injustifiable. La conséquence d’un trop plein de méchancetés gratuites à son encontre, aussi.C’est un fait, Patrice Evra affiche un niveau de jeu plus que moyen depuis son arrivée à l’ Olympique de Marseille . Après un Euro 2016 sur la corde raide, l’ancien capitaine de l’Equipe de France ne cesse de régresser. Normal, à 36 ans, le latéral gauche qui a construit sa carrière sur le combat physique, l’explosivité, et la une activité incessante dans son couloir ressent logiquement le poids des années. Souvent pris de vitesse par ses adversaires directes et incapable de tenir 90 minutes, Tonton Pat’ n’est plus que l’ombre de lui-même. C’est une évidence, un constat froid. Mais mérite-t-il pour autant toutes ces railleries ? Ancien capitaine de Sir Alex Ferguson , quadruple finaliste de la Ligue des champions, Evra est surtout un homme qui, quoi qu’on en pense, a envie de rendre service à l’OM, sans rien demander en retour. Relégué au rang de simple doublure, il souffre de cette situation depuis des semaines mais ne veut pas le montrer dans presse, pour ne pas nuire au groupe. Alors qu’il en prend plein la tronche depuis des mois.Depuis le désastre de Knysna, Patrice Evra jouit d’une image désastreuse en France , malgré la confiance que lui a accordé depuis Didier Deschamps . Pourtant, il a pris le risque de revenir au pays, et affronter les critiques acerbes des observateurs. Quitte à se complaire, il est vrai, dans son personnage de rebelle. Sauf que depuis son arrivée à l’OM, tout le monde semble guetter le moindre le faux-pas, la moindre occasion de le pointer du doigt. Et ce jeudi soir, ce sont les supporters de l’OM en personne qui s’en sont pris à lui. Alors que, outre son niveau de jeu moyen, il n’a jamais manqué de respect à l’institution marseillaise. Caché derrière ses vidéos débiles, il masque depuis des mois son mal-être. Sauf que cette fois-ci, le masque est tombé. Patrice a craqué, maladroitement, comme tout humain aurait pu le faire. Et ceux qui passent leurs matchs à l’insulter ont joué les vierges effarouchées. Encore une fois, un tel geste est condamnable et pourrait avoir raison de la fin de sa carrière. Eric Cantona avait pris neuf mois de suspension, et à 36 ans, Patrice Evra ne s’en remettrait pas. Le club, tellement soucieux de son image, pourrait prendre lui-même des sanctions exemplaires. Patrice Evra qui part sur un coup de sang, ce serait beau, mais tellement triste à la fois.