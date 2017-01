Tonton David est fan de Sarreguemines

0

JD

Oubliez Jul et l'OM, il y a du neuf dans lefootballistique.Dans son édition de ce mardi,nous donne des nouvelles du reggaeman français le plus célèbre de l'année 1994. Depuis dix ans, Tonton David a quitté la région parisienne et posé ses valises en Moselle, plus précisément à côté de Sarreguemines. L'auteur du tubey coule des jours tranquilles, entre «» et... le foot amateur.Depuis son exil mosellan, Tonton David a troqué son maillot du PSG, qui ne le fait plus «» , pour celui de Sarreguemines. Une histoire d'amour qui a d'ailleurs commencé au café du coin : «» , raconte le chanteur.À côté de sa passion pour le sport hippique (il possède deux canassons) et la préparation de son nouvel album, qui sortira «» , Tonton David est donc devenu un ultra du Sarreguemines FC. Ce soir, il sera présent pour encourager l'équipe de son pote le président face à Niort dans le cadre des 32de finale de la Coupe de France (coup d'envoi à 18h). L'année dernière, il avait illuminé de sa présence les rencontres face à Dijon et Valenciennes, avant de tracer la route pendant huit cents kilomètres pour le choc face à Granville, qui s'était achevé par une défaite 3-1 de son club de cœur.Enfin un peu de soutien pour l'homme derrière la banderole la plus célèbre de France.