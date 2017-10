Tom Saintfiet, 44 ans, va entraîner sa neuvième sélection

LG

Le guide du routard, Malte , bon dernier de son groupe de qualifications avec un petit point, a jeté son dévolu sur Tom Saintfiet comme nouveau sélectionneur. Il devra succéder au mandat de cinq ans et demi de Pietro Ghedin Le Belge n’en est pas à sa première expérience à l’étranger, puisque le voyage semble en fait être sa première motivation. Il a ainsi entraîné les sélections de Namibie Bangladesh et enfin Trinité-et-Tobago, dont il a quitté le poste en janvier 2017.Ce n’est pas pour autant sa première expérience européenne, puisqu’il a aussi entraîné un club en D1 finlandaise ( RoPS ), et un autre en D1 des Îles Féroé (B71 Sandur). Le bonhomme n’a encore que 44 ans, mais s’il conserve son rythme d’une sélection par an depuis 2008, il pourrait bien finir par en avoir quelques 25 autres sous ses ordres.Sur un malentendu, il finira peut-être avec l' Angleterre : ça manque de coachs là-bas.