Tolisso, un moment d’égarement

Son tacle de cowboy sur Fabien Lemoine lors du dernier derby fait encore beaucoup parler. Il faut dire que le geste était d’une rare violence. Pourtant, il est à des années-lumière de la personnalité de son auteur, Corentin Tolisso. Un garçon qui a laissé le souvenir de quelqu’un de calme et charmant à tous ceux qu’il a croisés.

« Il n’est pas du tout dans la provocation »

« Un gamin adorable »

Par Gaspard Manet

» Trois jours après le derby, Corentin Tolisso fait amende honorable, au micro de RMC, en présentant ses excuses pour son geste dangereux sur Fabien Lemoine . À savoir, un tacle animalesque dans les dernières secondes de la rencontre. Dangereux et gratuit. Bête et méchant. Soit quelque chose d’assez étrange, quand on s’intéresse à la personnalité du joueur de l’OL. «, pose Cyrille Dolce, qui a coaché le bonhomme du côté de l’OL, en U13.. » Sylvère Paillot, qui a joué avec Coco durant quatre ans à l’académie lyonnaise, va même plus loin dans le raisonnement : «» Une façon plutôt engagée de prendre la défense de celui qu’il juge aux antipodes du joueur qu’il a vu péter les plombs sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.Pourtant, ce craquage fait écho à d’autres situations houleuses dans lesquelles s’est retrouvé Tolisso. L’année dernière, Pierre-Yves Polomat lui adressait quelques mots doux dans le tunnel du Parc OL. Cette saison, Benjamin Mendy a vu rouge après lui avoir balancé un coup de savate. De là à y voir un joueur qui serait un brin provocateur, à l’image de Thiago Motta , il n’y a qu’un pas. Mais qui serait dans la mauvaise direction, selon Grégoire Viricel, qui a évolué pendant près de huit ans aux côtés du milieu de terrain dans les équipes de jeunes gones : «. » Même son de cloche du côté de Sylvère Paillot : «» Loin d’être un bourreau, donc. Finalement, ce serait presque l’inverse, même. Car celui qui était au-dessus de la mêlée d’un point de vue technique, avait l’habitude de prendre un paquet de coups. Sans que ses nerfs explosent pour autant : «» L’image que le bonhomme vient de s’offrir avec ce tacle aberrant serait donc erronée.Mais Tolisso a déjà la possibilité de la changer. Jeune, le garçon a encore le temps de corriger ce genre de défaut et faire en sorte que ce geste reste finalement anecdotique dans la mémoire collective. Lemoine pas blessé, sa suspension levée, Corentin Tolisso peut désormais se reconcentrer sur le football. Ce qu’il sait faire de mieux, finalement. Comme il l’a prouvé le week-end dernier face à Dijon . Car c’est bien lui qui, après avoir manqué les deux précédentes rencontres, a sorti son équipe du tunnel dijonnais. Un doublé qui a permis de maintenir l’OL à flot avant que Lacazette et Fekir ne viennent valider le succès lyonnais dans le foulée. Un match plein qui aura rappelé l’essentiel : Corentin Tolisso est avant tout un putain de bon joueur de football. D’une polyvalence rare. Technique, buteur, solide, défensif, rapide et costaud, celui qui n’a pas encore vingt-trois piges fait déjà office de pièce maîtresse dans l’entrejeu lyonnais. D’ailleurs, l’OL aura bien besoin de son numéro huit pour conserver cette quatrième place. Et mieux encore, pour essayer de faire quelque chose sur la scène européenne. En tout cas, s’il ne perd plus ses nerfs et, par la même occasion, son temps, nul doute que le natif de Tarare est à l’aube d’une belle et grande carrière. Pour cela, ne reste plus qu’à redevenir, ou plutôt rester le môme qu’il était. Celui qu’a connu Cyrille Dolce : «. »