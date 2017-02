Tolisso prend deux matchs ferme

0

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un découpage intégral.Lors du derby face à Saint-Etienne dimanche dernier, Corentin Tolisso a légèrement pété un câble en cisaillant salement Fabien Lemoine , ce qui lui valait un carton rouge immédiat.Un geste dangereux sanctionné par la commission de discipline de la Ligue ce jeudi soir. Celle ci a infligé deux matches de suspension ferme, plus un autre avec sursis, au Lyonnais. Rachid Ghezzal a lui aussi écopé d'un match de suspension pour les deux cartons jaunes successifs qui lui ont valu de se faire exclure lors de la même rencontre.Chaleur coté Gone en ce moment. Et ne comptez pas trop sur Jean-Michel Aulas pour éteindre l'incendie