Tolisso offre la victoire au Bayern contre Hambourg

Il aura fallu neuf journées, mais c’est fait, le Bayern est premier à égalité avec Dortmund . Pour passer devant le BvB, il aurait fallu en marquer cinq. Sous une pluie battante, Corentin Tolisso en a mis un et c'est déjà pas mal. L'ancien Lyonnais s’est révélé comme l’homme le plus efficace de ce match à sens unique, duquel les Bavarois peuvent ressortir frustrés de ne pas avoir davantage concrétisé.Pour ce classique Nord-Sud, Jupp Heynckes a décidé de faire tourner une partie de l’effectif aligné face au Celtic , ce qui n’a pas empêché le Bayern de largement dominer la rencontre face des Hambourgeois résistants, mais prisonniers de leur situation déplorable. La résistance, le maître-mot des hommes de Marcus Gisdol. Sans jamais vraiment inquiéter le Bayern, ils se sont tout de même payés le luxe de le faire douter en empêchant Robben, Lewandowski, Thiago Alcantara et autres Vidal de concrétiser leurs multiples occasions. Et ne s'inclinent que sur le plus petit des écarts, malgré une longue infériorité numérique.La rencontre entre les frères ennemis a d’abord tourné à l’avantage psychologique des visiteurs. Alors que Coman file vers le but, Gideon Jung le sèche violemment par derrière et voit rouge (38). La décision de M. Fritz, si elle est amplement justifiée, ne fait pas les affaires des Hambourgeois, pour qui l’objectif était de tenir ce 0-0. Il ne faudra pas attendre longtemps après la reprise pour que Tolisso ne tue cet objectif, en exploitant un caviar de Thomas Müller , entré à la pause à la place d'un James Rodriguez un peu à côté de ses pompes (0-1, 52). Tolisso inscrit son deuxième but de la saison. Celui-là est symbolique car il permet au Bayern de recoller à Dortmund, accroché plus tôt dans la journée à Francfort (2-2)