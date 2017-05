Tolisso n'a plus la cote chez la Juventus

0

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après Naples , Turin ?Non, on ne parle pas de Gonzalo Higuain mais de Corentin Tolisso . Malgré une belle offre, le milieu de l'OL avait refusé de signer dans la cité parthénopéenne l'été dernier. Cette fois, c'est la Juve qui va peut-être lui poser un lapin. Alors que Coco plaît beaucoup à Massimiliano Allegri et est sur les tablettes desdepuis quelques mois, sa cote aurait finalement baissé dans le Piémont, à tel point qu'il n'est plus dans les priorités du mercato estival comme l'explique Sky Sport Italia : « Lyon demande quarante millions d'euros pour son milieu de terrain, ce qui aurait calmé les ardeurs de la Vieille DameT'as plus le look, Coco.