Tolgay Arslan, le bruit et la fureur

Battu 5-0 à Munich, le Beşiktaş Istanbul aura besoin d’un miracle pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au sein de l’effectif stambouliote, le milieu de terrain Tolgay Arslan est peut-être celui qui connaît le mieux les Munichois. Et pour cause : ce natif de Paderborn les a affrontés pendant quatre ans lorsqu'il jouait en Bundesliga avec Hambourg.

Talent précoce

Hambourg, amour puis désamour

Star dans la patrie parentale

Au match aller, Tolgay Arslan n’est entré en jeu qu’à cinq minutes du terme, en remplaçant Gary Medel . Suffisant pour voir Robert Lewandowski claquer son doublé dans les arrêts de jeu et pester contre cettequi a gâché tous les espoirs de qualification du Beşiktaş. Enfin, presque tous. Car Arslan en est convaincu, au match retour, les Bavarois devront passer l’épreuve du feu, comprenez survivre au public du Vodafone Park, si bruyant qu’il avait envoyé Timo Werner chez l’ORL pendant la phase de poules. «, explique-t-il ainsi àQue de chemin parcouru depuis les débuts du gamin de Rhénanie dans les années 1990, où son talent est très rapidement détecté par le Grün-Weiß Paderborn. «, se souvient André Hartmann, son pote et coéquipier chez les U7.Pareil talent ne pouvait échapper au viseur du mastodonte local : le Borussia Dortmund. Tolgay Arslan y gravit les échelons petit à petit, mais reste habiter chez ses parents à Paderborn, situé à une centaine de kilomètres. Son père Ehran se charge de le conduire aux entraînements, non sans assidûment surveiller ses résultats scolaires, condition parentalepour poursuivre ses rêves footballistiques : «, poursuit André Hartmann.En 2009, auréolé du titre de meilleur buteur de Bundesliga U19 avec le BvB, Arslan choisit pourtant de quitter la Ruhr pour les bords de l’Elbe. Direction le HSV et la garantie d’intégrer le noyau A, chose que Dortmund ne lui a jamais promise. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et un an plus tard, il enquille un prêt en D2, à l’Alemannia Aix-la-Chapelle. «» , explique-t-il après coup. Devenu titulaire indiscutable, Arslan le reste lors de son retour dans le Nord. Ses partenaires s’appellent alors Rafael van der Vaart, René Adler, Marcell Jansen ou encore Heung-min Son. Le temps de jeu et la complicité sont là, mais les résultats ne suivent pas : en cinq ans passés au HSV, Arslan doit se battre trois fois contre la relégation, sous la houlette de pas moins de treize entraîneurs ! Une instabilité qui lui a coûté sa place en équipe nationale allemande comme turque (le pays de ses parents), alors qu’il avait goûté au maillot des deux sélections, depuis les U19 jusqu’aux U21.Bradé au Beşiktaş pour 450 000 euros en janvier 2015, il garde un souvenir plutôt mitigé de son passage hambourgeois : «, résumait-il en début de saison.[...]De nouveau empêtré dans la zone rouge de Bundesliga, Hambourg appartient définitivement au passé pour Tolgay Arslan. Depuis son arrivée à Istanbul, il a été deux fois d’affilée champion de Turquie, et la Coupe d’Europe est devenue un rendez-vous incontournable pour lui. À tel point qu’il attire désormais plusieurs clubs anglais comme Chelsea ou Newcastle. Mais le Bayer Leverkusen s’est également positionné pour rapatrier le milieu de vingt-sept ans, dont le contrat avec le Beşiktaş court jusqu’en 2022.En attendant de savoir où l’avenir l’enverra, Tolgay Arslan profite de sa vie turque. Dans la patrie parentale, dont il parle parfaitement la langue, il a découvert un «» , dont il chérit le membre le plus influent : le public. Depuis la rénovation de l’ancien stade BJK İnönü en 2016, ce dernier a fait du Vodafone Park une forteresse quasi imprenable : seul Fenerbahçe s’y est imposé lors d’une rencontre de Coupe en 2017 (0-1). Pour l’illustrer, Arslan se plaît à raconter cette anecdote : «» De bon augure pour croire aux miracles.