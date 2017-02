Tolérance zéro contre l'homophobie dans le sport britannique

0

» , «» : des phrases qu'on imagine facilement entendre au bord d'un terrain le dimanche après-midi entre deux gorgées de 1664. Le sport en général n'est pas réputé pour son attitude, et le football ne fait pas exception.Ce dimanche, le Comité Culture, Médias et Sport de la Chambre des Communes britannique a publié un rapport sur l'homosexualité dans le sport . Le constat est clair : il faut faire plus, beaucoup plus. Pour le moment, explique le rapport, le sport en général n'est pas en phase avec la société en ce qui concerne l'homophobie. Un simple exemple le montre : aucun joueur du football britannique n'a ouvertement affirmé qu'il est gay.Que ce soient les instances officielles ou même les marques qui sponsorisent les joueurs, il faut faire plus pour aider ces athlètes qui voudraient faire leur, dit le rapport. Et il ne faut pas négliger le problème des jeunes : dans le rapport, on peut lire que «» Comme si les deux n'étaient pas compatibles.» , explique le député Damian Collins, président du Comité qui a publié le rapport.Pour combattre l'homophobie du sport, et faire entrer l'homosexualité dans les moeurs du stade, Collins veut «Le sport a encore du chemin à parcourir d'ici-là.