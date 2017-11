Toko-Ekambi : « Hache-P, c’est du cainri façon Paris ! »

Issu du 13e arrondissement de Paris, le buteur du SCO d’Angers Karl Toko-Ekambi a été, quelques années durant, membre du groupe de rap MZ, dissous il y a un peu moins d’un an. En compagnie de son ami Hache-P, ancien de la MZ désormais lancé dans une carrière en solo, Toko-Ekambi se confie sur cette partie de son passé avant l'affiche face au PSG.

« Quand il était au Paris FC, j’étais là pour tous ses matchs. Il n’était pas encore connu, mais nous on connaissait déjà le potentiel de Karl. »

« Je suis pour Paris à la base, mais que je marque contre l’OM ou le PSG, l’effet est le même : je marque pour Angers. »

« Avant d’être un sportif, Neymar reste une personne, et le fait de faire une dédicace à Matuidi, c’est positif. C’est un signe de respect envers le joueur et son nouveau club. »

: À la base, c’étaient nos grands frères qui rappaient dans notre quartier, donc on s’y intéressait. Les faits remontent, c’est difficile de trouver l’origine exacte, mais ce sont eux qui nous ont motivé à nous lancer.: Mon vrai prénom c’est Ange-Patrick, et je voulais quelque chose qui soit dans la même sonorité, tout simplement.: Loka, c’est lié à Karl. Et puis en espagnol, fou se traduit par. Loka,, ça se ressemble.: Moi c’était Rohff. J’aimais l’artiste dans son ensemble en fait.: Rohff aussi pour moi. J’aimais aussi Booba, la Mafia K’1 Fry... Surtout la Mafia K’1 Fry, ouais. Y avait aussi Salif que j’appréciais.: Pour être franc avec toi, le foot et le rap, c’était du divertissement plus qu’autre chose. Y avait pas vraiment de division à faire, le foot c’était toutes les semaines, on ne rappait pas tous les jours et on allait aussi à l’école. C’était un équilibre.: Ouais, c’était ça. Quand on jouait au foot au quartier, on descendait sur le terrain et on jouait, au calme. Le rap en vrai, on s’en foutait un peu. On vivait plus notre vie à sortir, aller au cinéma... Et puis bon, on faisait des choses qu’on ne peut pas dire aussi !: Voilà. C’est la vie de quartier...: Je réussissais à faire sans. En vérité, j’étais plus attaché à mes potes que je laissais sur Paris qu’au rap en lui-même.: De notre côté, on souhaitait qu’il puisse percer dans le foot. On l’a soutenu dans son choix quand il est parti à Sochaux, et, aujourd’hui, on voit que ça paie. C’est un esprit entre frérots, pour s’encourager, se dire les choses. Quand il était au Paris FC, j’étais là pour tous ses matchs. Il n’était pas encore connu, mais nous, on connaissait déjà le potentiel de Karl.: Je n’écoute pas de musique quand je me prépare avant un match. J’ai une préparation très classique, sans écouteur. Je suis focus sur mon match à venir.: Pour moi, ce serait le style Hache-P. Un rap qui explique qui je suis, d’où je viens et ce que je compte faire. Pour moi Hache-P, c’est du cainri façon Paris !: Ce que je rappe, c’est du réel, sans mensonge. La vérité c’est que je raconte le quotidien de ma vie, que je produis du Hache-P. Je vais avoir un album qui va sortir en mars, ça va mélanger le cainri, le mélancolique, le festif... Je reste un être humain avec ses humeurs. Parfois je peux te parler d’amour, d’autres fois je vais te parler façonénervée, ça dépend.: Je représente Angers et je suis heureux de marquer pour mon équipe. Sur le plan personnel, je n’ai pas de rivalité avec l’OM. Je suis pour Paris à la base, mais que je marque contre l’OM ou le PSG, l’effet est le même : je marque pour Angers. Et puis dans ce cas-là, ça voudrait dire que contre Paris, je ne souhaite pas marquer. Bah non, pas du tout. Que je marque contre Paris ou une autre équipe, je suis content. Peu importe l’équipe en face, je ne mélange pas les choses.Mais non, c’est fini tout ça ! Surtout dans le rap, où on se donne des coups de pouce entre artistes. Aujourd’hui quand tu vas sur Youtube, tu vas voir desentre Parisiens et Marseillais. Et ça marche, c’est lourd.: Ouais, c’est clair. Dans le foot, c’est pareil, on est passé dans une autre ère maintenant.: Je suis pour Marseille, moi !: Personnellement, ça ne me choque pas. Il ne le dit pas dans un mauvais sens, ce sont juste les gens qui interprètent mal ce qu’il explique. Le PSG joue la Ligue des champions, des gros matchs. En plus, au PSG, mis à part quelques Français, il y a surtout des étrangers. Quand Dani Alves explique qu’il ne connaît pas les joueurs de l’OM, personne ne lui en tient rigueur. Ce n’est pas péjoratif ce qu'il dit, c’est juste qu’à la base, les étrangers ne sont pas parisiens et qu’ils n’ont pas la rage contre Marseille. Ils font leur boulot, pour eux c’est un match de championnat et comme ils visent la Ligue des champions, ils disent ce genre de choses. Mais je le répète, ça n’a rien de péjoratif.: Oui, on le comprend aussi, sans souci.: Le truc, c’est qu’avec aussi peu de Français dans ton effectif, qui plus est des jeunes, c’est difficile de faire passer ce message. Ce ne sont pas eux qui vont venir parler à Thiago Silva ou Dani Alves pour leur expliquer ça. Et c’est là que les gens se trompent : ça doit être une culture transmise par le club, et non par les joueurs.: Ouais... Je ne suis pas trop dans les. Moi je viens, je fais le son, je frappe, ciao !: Si si, j’en ai une. «» Voilà de la frappe !: J’ai trouvé ça marrant. Humain, même. Avant d’être un sportif, Neymar reste une personne, et le fait de faire une dédicace à Matuidi, c’est positif. C’est un signe de respect envers le joueur et son nouveau club.: Pareil, je valide fort !: Je suis parti voir Lartiste à La Cigale il y a trois semaines. Il m’a invité, c’était lourd.: Ben moi, c’était le tien à Nantes, Hache-P !: Eh ouais ! Il est monté sur scène avec moi, on a mis l’ambiance. La salle était pleine, c’était le feu, on s’est mis bien.: Beaucoup de médias voient le rap comme une musique d’analphabètes, de cons, de bandits... Le truc, c’est que, dans le rap, tu peux parler d’amour, et de manière très bien écrite. Tu vas même avoir des rappeurs qui vont écrire pour de la variété française. Aujourd’hui, quand tu regardes les, ce sont les rappeurs qui en font le plus. Les ventes, pareil. Avant, t’avais beaucoup de jeunes qui écoutaient du Tokio Hotel ou Linkin Park. Aujourd’hui, je ne vois plus de phénomènes de rock aussi importants. En revanche, je vois MHD, Niska, Nekfeu, Bigflo & Oli... Aujourd’hui, du mec le plus ghetto au mec le plus bobo, ils écoutent tous du rap. Quand je vois certains rappeurs qui font des plateaux télé et ne sont pas respectés, je ne comprends pas.: Le vrai problème, c’est la stigmatisation.: En fait, le rap a pris la place du rock des années 1980, quand il était perçu comme une musique de voyous alors qu'en fait, la culture dans ce milieu était énorme. Pour le rap, aujourd'hui, c'est pareil.