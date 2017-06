« Toivonen avait demandé au psy de parler à ses chaussures »

AA

Qui a dit que les psys ne servaient à rien ?Vendrdi, Ola Toivonen permis à son équipe de l'emporter face à la France , en inscrivant le but de la victoire à la dernière minute. Et pour ceux qui pensent que ce but vient de nulle part, il faut savoir que le Suédois s'était préparé pour l'occasion. En effet, le joueur du TFC avait fait appel au psy de la sélection suédoise en début de semaine, pour l'aider à se débarrasser de son problème de confiance devant le but. Le sélectionneur suédois, Janne Andersson, s'est exprimé sur le sujet après le match.» , a confié l'homme de 54 ans.C'est autre chose que le divan de Marc-Olivier Fogiel.