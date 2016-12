TNS plus fort que l'Ajax de Cruyff

The New Saints Football Club

Record-breaking New Saints win 2-0 to rewrite footballing history with a 27th straight win, eclipsing the Ajax record set in 1972 @GWR — The New Saints FC (@tnsfc) 30 décembre 2016

Le record du monde de l' Ajax sera donc tombé à deux reprises en 2016.En 1972, l' Ajax Amsterdam d'un certain Johan Cruyff écrasait tout sur son passage, allant même jusqu'à enchaîner vingt-six victoires d'affilée. Une performance inscrite alors dans ledes records. Oui mais voilà, si ce record a tenu plus de quarante ans, en 2016, deux clubs ont fait mieux. East Kilbride FC avait en premier enchaîné vingt-sept victoires de rang en novembre dernier , mais faute d'un statut professionnel, ce club de cinquième division écossaise n'avait pas pu faire valider ce record du monde.Au contraire du club de The New Saints FC, pensionnaire de première division galloise. Alors que le club vainqueur des cinq dernières éditions du championnat gallois avait mal débuté l'année en se faisant éliminer au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre l' APOEL Nicosie , il n'a dès lors plus perdu une rencontre. Mieux,ont même tout gagné. Quatre victoires en Coupe du Pays de Galles , deux en Scottish Challenge Cup, compétition à laquelle TNS a été invité, et vingt-et-une en championnat. Dont un succès 2-0 ce vendredi soir sur la pelouse de Druids pour s'offrir le record du monde de l' Ajax et inscrire son nom sur le Guinness Book.Avant de fêter ça comme il se doit, à la Guinness.