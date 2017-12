Tirage au sort : Le Pérou, le Danemark et l'Australie pour la France

Qui croisera la route des Bleus ? Qui aura droit au groupe de la mort ? Qui seront les heureux et les déçus du jour ? Direction le Kremlin pour plonger les mains dans les boules, touiller, et obtenir des réponses à toutes ces questions.

91

Les poules de la Coupe du monde 2018

https://www.youtube.com/watch?v=yURRmWtbTbo

Par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arabie saoudite -Égypte -Pour ceux qui veulent rester au Kremlin, je vous laisse dans les bras de Vladimir. Je suis sur qu'il saura prendre soin de vous. Moi je préfère filer ! Vous en pensez quoi de ces groupes, à part le notre ? Va y avoir de vrais beaux affrontements, croyez-moi ! Allez, a+ tout le monde. Portez-vous bien, et passez un bon weekend. BisouxxxxxxEt voilà, tout le monde a trouvé chaussure à son pied. On va pas se cacher, celle des Bleus est plutôt confortable. Genre molletonnée, chaude, et pile poil à la bonne taille. Quelle chance on a !La densité du groupe D, ça fait peur.Sacré DD, qui pioche l' Australie pour boucler la boucle... Allez y, souriez, on aurait tort de se priver.Le groupe A est completChapeau 4, on ne s'arrête plus.Et donc le Sénégal avec la Pologne et la Colombie . Un groupe qui va être animé.Hou le Suède Là on arrive clairement dans les questions chaudes du. Y a des pays que je suis pas sur de savoir placer sur une carte.Et l' Islande dans le groupe D. Vous pariez combien qu'ils arrivent à passer en huitième ?Et boum, on récupère le Danemark ! Dans le groupe C. Oui oui, vos souvenirs sont exacts, en 98 on était déjà contre eux. Et on avait gagné à la fin.Et donc la Colombie avec la Pologne . Allez, on arrive déjà au chapeau 3. Attention, y a quelques belles équipes dedans heinBien sur le Belgique Lolo Blanc il est à l'aise quand même, la pression lui fait pas peur à ce typeY a un sympa Croatie Argentine qui s'annonce dans le groupe DEt c'est le Pérou pour la France ! On a de la chance haha, pourvu que ça dure comme dirait l'autre !Avec le Portugal ! La fête des voisins.Doux Jésus, l' Espagne . Smiley qui fait peur.Et oui, Maradona enchaine ! Chapeau numéro 2, et il tire l' Uruguay . Holala où ils vont terminer... Dans le groupe A, avec les Russes !Allez hop, Chapeau 1 bazardé ! Ils enchainent direct avec le 2 ou on va encore avoir droit à des numéros de cirque là ?J'ai l'impression de faire une bataille navaleCombo sud-américain, Argentine et Brésil en D et en EEt nos irrésistibles Bleus vont dans le C. Comme Champions du monde, c'est un signe.Et hop, le Portugal file dans le groupe B. Ouste !Hooooooo, ça commence à touiller les boules...Le noeud papillon de Maradona c'est juste pas possible. La drogue n'excuse pas tout.Gary Lineker, maître de cérémonie, est dans la place. Tout va bien. Avec une journaliste russe nommée Maria Komandnaya, qui dirigera les débats avec lui.La robe de cette dame qui présente la cérémonie me laisse dubitatif. C'est quoi ce gros ornement sur son épaule droite ?Le reste desdébarque. Forlan, Marado, Cafu , Puyol et... L'immense Laurent Blanc ! Qui est élégant comme tout !Gordon Banks entre en scène ! Calmez Mélenchon, rien à voir avec Wall Street.Allez, la compile vidéo pour nous filer des frissons et faire monter la sauce avant le vrai début des hostilités. Tremblez, tremblez.Interminable ce spectacle de danse ! C'est beau hein, mais c'est longQuelle belle ronde. Je suis hypnotisé.Y a de fiers danseurs sur scène. Qui offrent une bien belle chorégraphie.Et ben voilà, c'est passé vite !Première coupure pub ! Je vais donc découvrir avec vous ce que j'achèterai demain, et on se retrouve juste après.Il m'énerve à faire le bon élève en sortant des mots de russe pour dire bonjour, merci et au revoir. Se faire applaudir pour avoir sorti «» avec un accent d'élève de 6ème, quelle vie.J'ai traduit le discours de Poutine, comme je suis professionnel je fais de même avec celui de Infantino : «Vas y lâche le micro là, on veut les boules nous !!! Gianni estcravate à rayures. C'est un choix. Pas un choix courageux, mais un choix.Allez hop, on parle au speech de Gianni Infantino. Que des belles personnes au micro.On aime les cravates à motifs chez les Poutine.Comme mon nom l'indique, je parle russe, donc je vous traduis : «Ho la, faites gaffe à ce que vous êtes en train de dire ou de faire, y a Poutine qui débarque pour parlerSachez que toute remarque sur les belles robes ou les beaux costumes que vous remarquez chez les invités est bienvenue. C'est un peu comme les Oscars, ce tirage au sort.ÇA DÉMARRE LADIES & GENTLEMEN !!!Apparemment, ils tournent le nouveauJe crois qu'il n'y a rien de plus triste que des journalistes foot qui doivent broder en direct en attendant le début d'un évènement. Quelle vacuité.Comme lors de chaque tirage au sort, on pense à tous nos amis qui engraissent laen claquant leur paye dans des tickets d'Euromillion.Astuce : si vous voulez regarder le tirage, zappez donc sur TMC. Ils ont coupé l'épisode de Columbo exprès pour retransmettre la cérémonie en direct. De toute façon, le tueur c'était le garagiste. Il s'était embrouillé avec la victime pour une histoire de joint de culasse.La bonne nouvelle, c'est que cet après-midi les boules seront touillées au Kremlin. L'encore meilleur nouvelle, c'est que le délicieux Vladimir Poutine sera là. C'est normal, c'est chez lui me direz-vous. Et je crois qu'il va y avoir une belle tripotée de stars du foot sur scène ! On a même annoncé la présence de Laurent Blanc , c'est dire.Vous le voyez le gros « ESPAGNE » dans le chapeau 2, hein. On en veut pas de ce tirage.La cérémonie démarre vers 16h si mes calculs sont bons. Pour l'instant, toutes les chaines d'info sportives sont en train de brasser du vent avec des consultants qui disent tous les mêmes choses pas toujours intéressantes. Comme je suis un gentil garçon, je vous ai mis les quatre chapeaux pour que vous puissiez voir les tirages potentiels. Alors, qui il faut éviter d'après vous ?Françaises, Français, prenez place. Dans quelques minutes la nation sera fixée, et on saura ENFIN sur qui nos Bleus vont rouler en poules de la Coupe du monde 2018. Oui, je suis optimiste. Mais c'est vendredi après-midi, donc tout le monde est de bonne humeur, pas vrai ?