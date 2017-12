AG

Alors que les médias du monde entier s'apprête à diffuser la retransmission du tirage au sort de la Coupe du monde 2018, l' Iran se pose encore la question. Présenté par Gary Lineker et Maria Komandnaya, la diffusion de l'événement fait débat dans la République islamique. En effet, si la présence de l'ancien footballeur anglais ne pose aucun problème à la télévision iranienne, celle de la journaliste russe pourrait en être un.Selon les médias du pays, la censure ou non de la retransmission du tirage dépendra des habits portés par la présentatrice. En 2013, l'Iran avait censuré celle du Mondial 2014, à cause du décolleté porté par la mannequin brésilienne, Fernanda Lima . Cette dernière avait indigné de nombreux Iraniens allant même jusqu'à la qualifier de « prostituée » sur les réseaux sociaux.