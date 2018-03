Timothy Weah sélectionné avec les États-Unis

NB

Après seulement trente minutes avec les pros, Timothy Weah voit sa carrière prendre un gros coup d'accélérateur.L'attaquant du Paris Saint-Germain a été appelé par Dave Sarachan , sélectionneur intérimaire de la sélection américaine pour le match amical face au Paraguay le 27 mars prochain. Âgé de seulement 18 ans, le fils dea la chance de posséder trois nationalités, française, américaine et libérienne et peut compter depuis des mois sur l'œil attentif de la FFF.Malheureusement, l'attaquant parisien, né à New York, n'a jamais caché sa préférence pour la sélection américaine avec laquelle il a disputé la Coupe du monde U17 en 2017. Avec cette sélection en A avec les USA , il semble maintenant illusoire de voir un jour un Weah sous le maillot bleu.La fuite des cerveaux n'est donc pas qu'une légende.