Tim Cahill offre le premier titre de son histoire à Melbourne City

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un double dépucelage.À part un championnat de troisième division anglaise avec Millwall, Tim Cahill n'avait pas d'autre ligne à son palmarès en club, échouant à deux reprises en finale de FA Cup avec Millwall (2004) et Everton (2009), et en finale de Chinese FA Cup avec le Shanghai Shenhua il y a un an. La quatrième tentative fut donc la bonne pour le milieu offensif australien qui s'est adjugé la Coupe d'Australie avec Melbourne City en s'imposant en finale contre Sydney FC ce mercredi. Pour ce qui pouvait s'apparenter à l'une de ses dernières chances de remporter un trophée, le milieu de trente-six ans n'a pas raté le coche et a inscrit le seul but de la rencontre d'une jolie tête puissante.De son côté, le club de Melbourne City, fondé en 2009, a quant à lui remporté le premier trophée de sa jeune histoire. Filiale de Manchester City depuis le 1janvier 2014, Melbourne City a pu compter sur les moyens financiers du club anglais pour se créer une équipe compétitive, capable de remporter des trophées comme cette Coupe d'Australie.Eh oui, car il fallait bien l'aide de Manchester City pour aller dénicher cette pépite maltaise de trente et un ans qu'est Manny Muscat.