Tim Cahill exclu avant même d'entrer sur le terrain

Des derbys, Tim Cahill en a vécu, et des vrais, pas des chamailleries de quartier. Everton , où il est resté huit saisons, il a eu l'occasion d'affronter un paquet de fois Liverpool dans le bouillant derby de la Mersey. Pourtant à l'issue du choc entre Melbourne Victory et Melbourne City, le joueur médusé expliquait aux médias : «Pour comprendre les raisons de sa colère, il faut remonter à la 86minute de jeu, à ce moment-là, les deux équipes de Melbourne sont dos à dos (1-1). Ultime joueur à entrer, Cahill doit pouvoir jouer pleinement son rôle dedans les derniers instants du match. Manque de bol, juste avant son entrée, son équipe, Melbourne City, encaisse un but contre son camp.Dans un premier temps, le juge de touche signale un hors-jeu. Une décision contestée par les joueurs du Melbourne Victory qui finissent par obtenir gain de cause. S'ensuivent plusieurs minutes de confusion et d'empoignade entre les acteurs du match. À l'extérieur des limites du terrain, Cahill, lui aussi, peste contre l'arbitrage. Conséquence immédiate : l'arbitre de la rencontre, pris d'un excès de zèle, adresse à l'Australien un carton rouge. Depuis les vestiaires, il a donc pu voir son équipe, restée à onze contre onze, s'incliner (2-1).