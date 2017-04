Tiémoué Bakayoko a perdu son nez

0

Ceci est une alerte enlèvement.Le nez de Tiémoué Bakayoko , vingt-deux ans, 1,84m, cheveux courts peroxydés, a été enlevé. La dernière fois qu'il le portait, le jeune homme était vêtu d'une tunique rouge et blanche de l'AS Monaco , de protège-tibia et de crampons de la marque à la virgule. D'après les informations qui nous sont parvenues, le kidnappeur se prénommerait Kamil Glik , serait d'origine polonaise et aurait un goût profond pour la violence. Sans son pif, Tiémoué Bakayoko ne pourra pas tenir sa place contre Toulouse ce samedi après-midi, et devrait être contraint de porter un masque pour cacher le manque lors du choc face à la Juventus en Ligue des Champions mercredi prochain. Alors, aidez-le, la France du Football compte sur vous.Si vous localisez le nez de Bakayoko, n'agissez pas seul, et appelez le siège de l'AS Monaco