Tiémoué au bal masqué, ohé, ohé !

Blessé par Kamil Glik lors d’un entraînement de routine, Tiémoué Bakayoko affrontera ce soir la Juventus avec un masque de protection par-dessus son nez cassé. Mais comment briller sous un tel accoutrement ? Car comme le chantait la Compagnie Créole il y a quelques années : « Derrière mon loup, je fais ce qu’il me plaît, me plaît » . À condition d'être bien informé.



Chloé : « À sa place, j’aurais essayé de customiser le truc. Quelques dorures, des strass... »

La thèse de la fébrilité

L'avis du club libertin : « Il y a moyen d’impressionner l’adversaire »

Par Kevin Charnay et Théo Denmat

Dernière mise en place, derniers ajustements. Ce serait con de se blesser maintenant, hein ? À l’approche d’une rencontre, beaucoup craignent les entraînements de dernière minute comme la peste, et pour cause : ils sont plus importants que les autres. Et plus l’échéance approche, plus l’effet psychologique est important. Avant un grand match, un rhume devient horriblement handicapant, un mal de dos entraîne les pires angoisses et une pointe au mollet provoque des nuits blanches. Alors que doit penser Tiémoué Bakayoko de son nez cassé ? Au duel avec Kamil Glik lors de la «» monégasque avant la réception de Toulouse ce samedi 29 avril, l’international français s’était fracturé le nez et avait dû déclarer forfait pour l’échéance. Indispensable au milieu rouge et blanc, le bonhomme fera selon toute vraisemblance son retour ce mercredi soir face à la Juventus , mais avec une particularité : un masque de protection. Un accessoire aux allures furieusement italiennes, ambiance carnaval de Venise. D’où la légitimité du questionnement : comment réellement briller lors d'une soirée masquée ?» . Question conseils costume, Chloé Dubosquelle est la reine du bal. Vendeuse dans la boutique de location de costumes «» dans le 16arrondissement de Paris, la jeune femme a d’abord besoin de «» avant de se prononcer. Son souci premier ? L’esthétique. Pour briller, il faut être beau, élégant. Après une rapide analyse de la coupe du cheveux du joueur et de la tenue prévue pour la soirée - un maillot rouge et blanc, couplé à un fin short blanc et des protège-tibias rouge sur toute la longueur des gambettes - elle énonce un premier souci : «» . Et d’enchaîner : «» .Accessoire souvent oublié et pourtant indispensable pour marquer les esprits des autres convives, le masque parfait a deux fonctions : 1) laisser transparaître la personnalité de son porteur et 2) permettre à ce dernier de véritablement se laisser habiter par le personnage. Tiémoué Bakayoko est un milieu défensif dur, un homme de muscles, un Spartacus finalement peu compatible avec «» recommandé par la spécialiste. Quitte à retravailler l’esthétique, quel visage collerait donc le mieux au personnage ? « Chloé prend le temps de la réflexion avant de dégainer :» . Deuxième erreur pour les médicaux de Monaco : ne pas jouer à fond la carte du déguisement. On fustige ici un manque d’audace, un ni-ni masqué justifié d’un revers de main par les contraintes de jeu. Chloé Dubosquelle, consciente des contraintes physiques liées au football - «» - préfère voir dans cette fébrilité un reflet de la personnalité du Français sur le terrain : «» . La sobriété stylistique du masque pourrait-elle donc être preuve d’une certaine fébrilité de Bakayoko à l’approche du choc contre la Juventus Pour le directeur du Mask, un club libertin du 2arrondissement de Paris, c’est tout le contraire. Le port du masque pourrait même aider Tiémoué à vaincre une éventuelle timidité liée à la pression du match le plus important de sa jeune carrière. Dans son bar permissif «» , le masque permet de rester tapi dans l’ombre, d’emmagasiner de la confiance et de jouer sans être oppressé par les regards. «» , assure Monsieur Masqué, comme il préfère se faire appeler. Fort de son accessoire, le Monégasque pourrait même s’en servir pour en imposer à ses adversaires turinois, afin de les faire valser à sa guise. «» , avance Masqué. Paradoxalement, même si le masque permet de se dissimuler, il a également pour avantage de se faire voir. Le directeur du Mask est formel : «» . Alors au milieu de vingt et un autres joueurs, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas avoir de problème pour être trouvé par ses partenaires. Lorsqu’il faudra jouer très vite dans les petits espaces, il sera le premier repéré par les pattes gauches soyeuses de Thomas Lemar et Bernardo Silva . Lorsqu’il fera un énorme appel de balle de quarante mètres dans la profondeur, il ne sera pas ignoré par le précis Fabinho De manière inverse, est-on en droit de refuser le jeu derrière son loup ? «, confirme le directeur du Mask,» . Voilà qui nous le confirme, le port du masque sur un terrain de football présente les mêmes inconvénients que dans un club libertin. À savoir qu’il peut altérer considérablement les capacités visuelles. «» , explique le plus sérieusement du monde Monsieur Masqué. Une protubérance artificielle comme celle-ci au niveau du visage présente forcément quelques problèmes de dextérité dans les mouvements, pour placer une tête sur corner, ou tout simplement pour se ravitailler en eau et barres énergétiques à la mi-temps. «» . Des contraintes que Monsieur Masqué confirme sans sourciller. «» .