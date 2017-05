Tielemans se serait engagé avec l'ASM

0

L'information est tombée en début de soirée. D'après Le Soir, journal belge, Le jeune milieu de terrain d' Anderlecht Youri Tielemans , se serait engagé pour plusieurs saisons en faveur de l'AS Monaco Pourtant, le joueur avait tenté de calmer les rumeurs en début de journée : «. » Sauf que visiblement, il semblerait bien que le jeune prodige de vingt ans ait cédé aux sirènes monégasques. Il faut dire que le club de la Principauté aurait mis le paquet pour séduire la pépite belge : un contrat de cinq ans et une rémunération qui flirterait avec les deux millions d'euros par an. Surtout, l' ASM n'aurait pas hésité à signé un chèque de 25 millions d'euros, largement de quoi contenter les dirigeants d' Anderlecht et de faire de Tielemans le joueur le plus cher de l'histoire de la Jupiler League, puisque le précédent record était détenu par Marouane Fellaini et son transfert vers Everton 22 millions d'euros en 2008.Le pari de la jeunesse continue donc pour l' ASM