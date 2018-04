Le Triangle des Bermudes

Parmi les espoirs engloutis de la saison monégasque, difficile d'éluder l'envol raté de Youri Tielemans et son association difficile avec Moutinho et Fabinho, pourtant alléchante sur le papier.

Trio désaccordé

Relayeurs sans relais

Que retiendra-t-on de la première saison en France de Youri Tielemans , arrivé avec l'étiquette de meilleur joueur de Jupiler League ? Une passe laser lors d'un Trophée des champions qui ne ressemble aujourd'hui plus qu'à un lointain match amical et unegrivoise assénée à l'autre Yuri de la Ligue 1 lors d'une passation de pouvoir humiliante au Parc des Princes.Le résumé a beau être sec, il est à peine malhonnête, tant celui qui suscitait d'immenses espoirs à son arrivée sur le Rocher s'est montré discret. Mais à y regarder de plus près, les difficultés de l'ancien joueur d' Anderlecht ne peuvent être complètement dissociées de sa relation avec ses compères du milieu. Bruno Irles , ancien joueur de Monaco , ne cible d'ailleurs pas les individualités en premier lieu : «Que ce soit dans un milieu à deux ou à trois, le manque de projection des acteurs de l'entrejeu a d'ailleurs été une des faiblesses de l'animation monégasque. Avec en exergue ce rôle de faux numéro 10 parfois attribué à Tielemans et, plus souvent, à Moutinho. L'ancien directeur du centre de formation de l' ASM décrypte l'enjeu tactique qui se cache derrière cette vieille recette du coach portugais : «Le vide créé dans l'animation par ce milieu à trois, parfois mis en place pour densifier l'entrejeu et d'autres fois pour combler le manque de solutions offensives causé par les blessures, s'est d'ailleurs moins fait ressentir lorsque Jovetić a connu sa période de grâce. L'attaquant monténégrin, par sa capacité à décrocher intelligemment et à avaler les rôles de 9 et de 10 en quelques foulées, avait fait naître un espoir et rendu plus légitime ce trio un brin stérile. La meilleure prestation monégasque de la saison a eu lieu dans cette configuration, à Angers (0-4), en février. Mais, fatalement, le fragile esthète est retourné à l'infirmerie et le casse-tête de l'animation s'est de nouveau reposé sur l'inspiration des individualités, plus que sur l'intelligence collective. Bruno Irles reprend : «Le Brésilien reste en tout cas la valeur sûre de l'entrejeu selon l'ancien entraîneur de la réserve monégasque : «» Au-delà d'un collectif un peu désaccordé demeurent tout de même des faillites individuelles, à commencer par celle de Tielemans donc, qui était notamment très attendu pour son jeu long et sa capacité à frapper de loin. Bruno Irles reste confiant quant à la progression de la pépite belge : «» Elle est dure, mais il reste quatre matchs cruciaux pour la marquer du sceau de l'espoir.