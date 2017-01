Tianjin veut Benzema, Cavani et Falcao... entre autres

Noël, c'était il y a trois semaines et pourtant...Après avoir réussi à recruter Axel Witsel et Fabio Cannavaro , le Tianjin Quanjian, club promu en D1 chinoise, s'est mis en quête d'un nouvel attaquant. Et pour le faire savoir à tout le monde, le président du club, Shu Yuhui, a donné une interview où il liste les buteurs qui feraient l'affaire. Parmi eux : Diego Costa Radamel Falcao mais aussi Nikola Kalinić., a-t-il annoncé à la chaine sportive de Tianjin Télévision.» , a-t-il ensuite ajouté.Beaucoup d'échecs, donc. Mais pas de quoi démoraliser, Shu, qui a désormais jeté son dévolu sur l'avant centre vedette de la Fio, Nikola Kalinić : «Si son président arrive à ses fins, coach Fabio Cannavaro va se retrouver face une obligation tactique : jouer en 3-1-6.