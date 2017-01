Tiago Ilori rejoint Reading

1

CP

Prêté successivement à Grenade Bordeaux et Aston Villa Tiago Ilori a pas mal voyagé depuis son arrivée à Liverpool , en 2013.Mais à chacune de ses destinations, le même constat : le défenseur déçoit et ne joue pas. En trois ans, le Portugais n'a disputé que vingt-sept matchs. Pourtant, le joueur a réussi à trouver un nouveau point de chute, et cette fois-ci, ce n'est pas un prêt. Selon les informations de la BBC, Liverpool et Reading ont conclu un accord pour la vente de l'ancien du Sporting Lisbonne . Le montant du transfert est estimé à 3,75 millions de livres (environ 4,3 millions d'euros). Une mauvaise opération pour les Reds qui avaient déboursé sept millions de livres (huit millions d'euros) pour s'attacher ses services.Un flop à relativiser comparé aux quarante-et-un millions investis sur Andy Carroll