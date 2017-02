Thomas Meunier remercie le Standard de l'avoir viré

0

JD

Virton rêve, ne rêve pas ta vie.A l'occasion d'un entretien avec la Thomas Meunier est revenu sur son parcours avant son transfert dans le club de la capitale. Si l'histoire retiendra que le latéral droit a été révélé par le club de Virton (à l'époque en D2 belge) peu se souviennent que le natif de Sainte-Ode aurait pu devenir un produit estampillé par le centre de formation du Standard de Liège. Mais selon Meunier, la vie dans une académie de très haut niveau n'était pas faite pour lui.» , a déclaré celui qui se sent aujourd'hui comme un coq en pâte à Paris.La liberté et la vie sociale, deux aspects de la vie d'un individu qui ont permis à Thomas Meunier de cultiver des passions extra-sportives qui prennent une part importante dans sa vie. A commencer par l'art, qui, comme une formation en communication ou en langues romanes, comptent parmi les pistes de sa future reconversion.Ne vous attendez pas non plus à vite le retrouver sur les bancs de la Sorbonne, Meunier a prévu de jouer jusqu'à quarante ans.