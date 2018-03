Thomas Meunier, grand défenseur de l'unité belge

???? hoe sneller hou je je mond, hoe beter. Klootzak. pic.twitter.com/RdDsxKz3su — Thomas Meunier (@ThomMills) 11 mars 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Malines, pourtant vainqueur 2-0 de Waasland-Beveren dimanche après-midi, a perdu son duel avec Eupen contre la relégation et évoluera la saison prochaine dans l'anti-chambre du football belge.Pour se maintenir dans l'élite, les Eupenois l'ont emporté 4-0 face à Mouscron dimanche, assez pour que des supporters malinois y voient un complot entre clubs wallons, Eupen et Mouscron étant deux clubs du sud du pays alors que Malines se situe en Flandre. À la sortie du stade, un supporter malinois s'est même fendu d'un élégant «» au micro de Sporza.Jamais bien loin quand on critique son plat pays, Thomas Meunier a dégainé son compte Twitter pour tacler le mauvais perdant : «C'est officiel : Thomas Meunier est un grand défenseur.