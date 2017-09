Thomas Mangani : « J'ai un amour fraternel pour mes coéquipiers »

Le SCO d'Angers est parvenu à conserver Thomas Mangani, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2020. Thomas Mangani, c'est une patte gauche exceptionnelle, élégante et pleine de justesse. Entretien douceur avec le régulateur angevin.

« C'est toujours plaisant de pêcher pendant les vacances. J'ai en tête d'initier mes coéquipiers, mais je vais plutôt en mer et on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller. »

« J'ai eu la chance de côtoyer des joueurs comme Nenê, qui avaient vraiment de grosses facultés. Je restais souvent après les entraînements pour travailler, centrer encore et encore. »

« Faut vraiment acheter des ciseaux de gaucher. Même quand j'essaie de la main droite, ça me rend fou, ça ne fonctionne pas. Ciseaux de gaucher obligatoires à la maison ! »

Oui, c’est vrai. Mais c'est toujours valorisant quand des bons clubs du championnat de France et quelques clubs étrangers viennent prendre des informations. Ça veut dire que le travail que j'effectue plaît et ça donne envie de continuer. Mais je suis vraiment heureux de continuer mon aventure au SCO. Le club me fait confiance et j'ai envie de lui rendre. Je n'oublie pas tout ce qu'il m'a apporté et je me sens vraiment bien dans cette ville.Évidemment. Je me sens vraiment bien avec mes coéquipiers. J'ai un amour fraternel pour eux. C'est comme des frères. C'est rare de ressentir ça et d'être aussi bien avec son équipe. C'est au-delà du foot. Au-delà du terrain. On est heureux quand on se retrouve et on partage vraiment de bons moments. Il y a une mentalité, un état d'esprit qui se dégage sur et en dehors du terrain. Une humilité, mais aussi des valeurs. Je l'ai senti dès que je suis arrivé. J'ai toujours été bien ici et pourvu que ça dure.Disons que c'est l'un des étés où j'ai eu le moins de temps pour la pêche. J'ai réussi à y aller une fois, et c'est vrai que c'est toujours plaisant de pêcher pendant les vacances. J'ai en tête d'initier mes coéquipiers, mais je vais plutôt en mer et on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller. Là, avec la finale de la Coupe de France , on a eu une petite semaine en moins. J'ai eu un peu moins de temps que d'habitude pour la pêche, mais j'en profiterai à la retraite.Question difficile ! C'est vraiment différent. Ce sont des émotions particulières. Pour la montée, on sentait que la ville attendait ça depuis un moment, c'était le projet du club. C'était beaucoup de soulagement et de bonheur. Ensuite, la première année en Ligue 1, on fait une bonne saison et on obtient un très bon maintien. C'était moins intense, mais il y a eu beaucoup de joie. Après, c'est encore un maintien et cette finale de Coupe avec tous les supporters. C'était vraiment extraordinaire de voir le Stade de France avec les couleurs angevines. Franchement, c'était magnifique et j'espère revivre des moments comme ça.Bah, c'est clair que c'est embêtant de perdre un pote. Après, ce qui fait la force du SCO, c'est que l'on a des gens vraiment compétents qui travaillent au club. À chaque fois, on a 95% du groupe qui est là pour le stage d'avant-saison. On passe 24h/24 ensemble et forcément ça nous soude. En plus, il y a vraiment des supers mecs qui sont arrivés avec Angelo Fulgini Lassana Coulibaly ... C'est vraiment que des bons mecs. Ils se sont fondus dans le collectif. Ça s'est fait naturellement. On dirait qu'ils sont là depuis un an déjà.Tout à fait. Je trouve vraiment qu'il y a eu une progression constante dans notre jeu. Honnêtement, même si autour du terrain on nous a parfois résumé à ça, je pense que ce n'est pas le cas de nos adversaires. Bien sûr, la première année, on a fait un peu le dos rond et c'est normal, on était promus. Mais chaque année, on essaie de s'améliorer, d'avoir plusieurs cordes à notre arc. C'est vrai qu'il y a une progression au niveau du jeu, des intentions et c'est plaisant. On avance, on met des choses en place et c'est tout le projet du club. On fait un bon début de championnat, donc tant mieux.Ouais, c'est clair. Disons que, pour moi, c'est positif d'être déçu de prendre un seul point là-bas. Ça veut dire que l'on a fait un bon match et qu'il y a eu des opportunités. Après, c'est très bien de prendre un point, car ce n'est pas facile d'aller en prendre au Chaudron. Il faut justement travailler sur ça, tout le positif qu'il y a eu sur des matchs comme ça pour essayer de l'emporter la fois d'après. C'est toujours intéressant de réussir à gêner de belles équipes comme ça. Que ce soit Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard ou Marseille au Vélodrome. C'est que l'on fait de belles choses.C'est sûr qu'à domicile, on a envie de faire plaisir à notre public et partager des victoires. Pour le moment, on a fait deux bons matchs nuls face à Bordeaux et Lille à la maison. Après, je pense que Metz va aussi avoir envie de prendre des points, donc ça va être à nous de les embêter au maximum.Ça fait plaisir de voir que l'on parle positivement de moi. Ça veut dire qu'on voit le travail que je fais. Je l'ai dit, je me sens vraiment très bien depuis que je suis ici, dans ce club et cette ville. Après c'est vrai que le principal, pour moi, c'est que mes coéquipiers et le staff soient contents de ce que je peux produire. Mais c'est toujours sympa de voir que l'on est apprécié, c'est sûr.C'est vrai que je l'ai beaucoup travaillée. Après, oui, je me débrouillais bien techniquement quand même, mais par-dessus ça je l'ai énormément travaillée. Et puis j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs comme Nenê, qui avaient vraiment de grosses facultés. Je restais souvent après les entraînements pour travailler, centrer encore et encore. Ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore aujourd'hui. Je pense que, même lorsque l'on a des points positifs dans notre jeu, il faut continuer de les travailler pour encore progresser.Je le travaille aussi. J'ai eu la chance d'être dans un très bon centre de formation à Monaco et ils me demandaient de le travailler. En plus, j'essaie toujours de m'en servir, car c'est toujours bien. C'est important de jouer avec les deux pieds.En fait, après un bon pressing d' Enzo Crivelli , je récupère le ballon, mais c'est vrai que je suis un peu loin et que je suis sur mon pied droit... Je n'ai pas le temps de me mettre sur mon pied gauche, sinon le gardien revient dans ses buts. Du coup, je me suis dit : «Et puis c'est passé. Je l'ai mise au fond, donc c'est top.Ouais ouais. Par mes coéquipiers, par le staff, par mes potes. Tout le monde m'a chambré en me disant : «» , et tout ça. Mais voilà, c'était sympa. Et en plus, c'était le but du 2-0 qui nous soulage un peu.Ouais, c'est clair. Mais maintenant beaucoup moins.J'ai aussi eu le mec qui criait : «» quand j'étais en position de tir, ou celui qui disait : «» Ce genre de trucs... Mais c'était marrant ! C'est assez spécial, un gaucher, dans le football.Franchement, ça va. À part les ciseaux ! Faut vraiment acheter des ciseaux de gaucher. Même quand j'essaie de la main droite, ça me rend fou, ça ne fonctionne pas. Ciseaux de gaucher obligatoires à la maison !