Thomas Lemar serait bien décidé à signer à Liverpool

JM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les grandes manœuvres vont reprendre dès l'été prochain à Monaco.Déjà courtisé par plusieurs clubs anglais lors du dernier mercato estival (Arsenal avait allongé 100 millions d'euros, en vain), Thomas Lemar susciterait toujours autant de convoitises de l'autre côté de la Manche. Et c'est Liverpool qui tient la corde pour récupérer le jeune international français (22 ans).Selon, lesont fait de Lemar une priorité, et auraient même soumis une première offre après la vente de Philippe Coutinho au Barça, refusée par Monaco. Pas de quoi décourager Liverpool, ni même le joueur, qui serait très motivé à l'idée de jouer à Anfield, et qui a refusé une prolongation de contrat de la part de l'ASM, comme l'a révéléReste à savoir quelle sera la valeur d'un joueur auquel il restera 2 années de contrat, qui a loupé plusieurs mois cette saison à cause de blessures, mais qui pourra certainement se mettre en valeur à l'occasion de la Coupe du monde en Russie.