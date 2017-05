Thierry Goudet remplace Simone

1

AA

Entre Denis Zanko et Marco Simone , il y a plusieurs points communs : les deux hommes ont posé leurs fesses sur le banc du Stade lavallois cette saison, ils n'ont pas réussi à sortir le club de la zone rouge, ils ont glané deux petites victoires chacun (en 14 matchs pour Zanko, 18 pour Simone). Pire, les deux tacticiens ont reçu leur lettre de licenciement dans la foulée d'un match perdu face au Havre (à chaque fois sur le score de 2-0).Au lendemain de l'annonce du départ de Marco Simone, les dirigeants mayennais ont annoncé l'arrivée de Thierry Goudet , coach de 54 ans formé chez les Tangos où il avait également bouclé sa carrière de joueur. Goudet, qui n'avait jamais pris les commandes de son club de cœur, a roulé sa bosse en Ligue 2 (Le Mans, Grenoble, Brest et le HAC où il avait fini par se faire limoger pour faire de la place à Bob Bradley ). Il arrive avec le périlleux challenge de sauver une lanterne rouge qui compte cinq points de moins qu' Auxerre – le premier non-relégable –, à six journées de la fin : « Thierry Goudet sort d'une expérience catastrophique à Tubize (D2 belge), il en est parti au bout de trois mois à cause d'un problème d'ambiance. Autant dire que le mariage avec Laval est parfaitement cohérent.