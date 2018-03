Thibaut Courtois vers le PSG ?

LR

Ce n'est un secret pour personne : le géant belge est sur le départ de Chelsea Selon la RTBF, le gardien et son père ont rencontré les dirigeants parisiens dans un hôtel londonien après la défaite lundi dernier contre Manchester United à Old Trafford (2-1). Ils auraient parlé pendant presque deux heures des conditions d'une éventuelle arrivée du joueur au PSG , financières, mais aussi et surtout sportives. L'ex-gardien de l' Atlético de Madrid veut rejoindre un club qui a pour ambition de remporter la Ligue des champions, lui qui est régulièrement cité du côté du Real depuis quelques mois.Si Courtois débarque à Paris, le PSG peut faire une croix sur Kevin De Bruyne.