Alerte rouge ?À la veille du grand rendez-vous en Ligue des champions contre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain n'est pas sûr de pouvoir compter sur son capitaine. Comme le rapporte, Thiago Silva ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers ce lundi après-midi au camp des Loges. D'autant plus inquiétant que le défenseur central brésilien n'avait pas joué non plus vendredi à Bordeaux, en raison de douleurs musculaires.Quant à Javier Pastore, le rétablissement de l'Argentin est encore flou. «» , a expliqué le coach Unai Emery en conférence de presse.Côté barcelonais, Aleix Vidal, Arda Turan et Javier Mascherano ne sont pas du voyage.: selon, Thiago Silva est forfait. L'annonce officielle du groupe parisien est prévue à 20h.