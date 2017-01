Thiago Silva envoie Paris en demies

Largement dominateur, le PSG a tout de même dû se contenter du minimum pour venir à bout du FC Metz dans ce quart de finale de Coupe de la Ligue, avec un but par mi-temps. Deux buts identiques de Thiago Silva qui envoient le PSG en demi-finales.

Paris Saint-Germain 2-0 FC Metz

Thiago Silva sort encore la tête

Thiago Silva frappe toujours deux fois

Par Gaspard Manet

Lessont souvent ratés. Moins bien pensés, moins bien réalisés, moins surprenants, ils nous font toujours regretter les premiers volets. Mais comme il n’est pas réalisateur, Thiago Silva ne se pose pas ce genre de question. Il s’en fout. Le défenseur estime même que si la formule a marché une fois, il est de bon goût de la reprendre. À l’identique. Et force est de constater que le bougre a raison. Face à Metz , le Brésilien a fait basculer la rencontre avec deux coups de tête identiques. Les mêmes qu’il avait déjà marqués face à Bastia et à Lorient . Soit quatre buts similaires en trois matchs. Après tout, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ?Deux matchs. Douze buts inscrits. Zéro encaissé. En débarquant sur la pelouse du Parc des Princes, ce mercredi soir, le FC Metz sait à quoi s’attendre face à un PSG en feu à domicile depuis la fin du mois de décembre. Le début de rencontre ne fait d’ailleurs que confirmer cette tendance avec des Parisiens qui monopolisent le ballon et campent littéralement dans le camp messin. Le danger se rapproche de plus en plus : Cavani manque le cadre de peu, Meunier trouve le poteau avant qu’Oberhauser ne réalise un arrêt exceptionnel devant l’attaquant uruguayen. Même pas un quart de jeu et voilà déjà le FC Metz au bord de l’implosion. L’inéluctable finit par arriver de manière assez courante désormais : une tête de Thiago Silva sur corner. Son troisième but en autant de rencontre. Sereins, les Parisiens peuvent continuer de dérouler, sans pour autant parvenir à faire le, Oberhauser et sa défense se montrant particulièrement tenaces. Et les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce tout petit écart. La bonne vieille physionomie du match piège.S’ils ne parviennent pas à se mettre à l’abri, il n’empêche que les Franciliens gardent une mainmise écrasante sur cette rencontre. Il ne faut d’ailleurs pas plus de deux minutes de jeu dans cette seconde période pour voir Ikoné obliger Oberhauser à la parade. Solidaires et vaillants, les visiteurs ont toutefois bien du mal à contenir les offensives parisiennes qui ne font que se multiplier. Le portier grenat réalise quelques belles parades et se fait même suppléer par son latéral, Signorino, lorsqu'il est battu. La domination est telle que lene peut qu’arriver. Et il va pointer le bout de son nez à vingt minutes du terme de la rencontre. Ou plutôt de sa tête. Et elle est de nouveau brésilienne, puisque l’intenable Thiago Silva , encore lui, s’élève plus haut que tout le monde sur un corner de Di María. La copie conforme du premier but. Pas très innovant, donc, mais suffisant pour mettre la famille à l'abri. Paris peut désormais passer une fin de match tranquille. Et valider sa place en demi-finales. Histoire de continuer sa route vers un quatrième succès en Coupe de la Ligue.