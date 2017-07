Thiago Maia signe enfin au LOSC !

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Le communiqué officiel lillois ne laisse pas de doute, ne serait-ce qu'à en juger par sa longueur : Lille vient de faire une grosse affaire.Dragué depuis plusieurs semaines par Marcelo Bielsa et Gérard Lopez, Thiago Maia débarque donc du club qui a vu naître Neymar , Pelé et... Robinho , aussi. Le tout récent vainqueur des Jeux olympiques 2016 rejoint la Ligue 1 pour un montant estimé à 14 millions d'euros, ce qui, en cas de confirmation, en ferait le joueur le plus cher de l'histoire du LOSC Maia la belle.