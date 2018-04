Thiago Da Silva

La fiche

DAMIEN DA SILVA

Né le 17 mai 1988 à Talence (France)

Défenseur

Clubs : Chamois Niortais (2005-2009), Châteauroux (2009-2010), FC Rouen (2011-2013), Clermont (2013-2014), Stade Malherbe Caen (depuis 2014)

Da Costa concorda

« C’est mon neveu, il joue en Ligue 1 ! »

Le Das’ parle avec les yeux

« Rien que dans son regard, il me faisait comprendre : "Vous n’avez pas besoin de m’expliquer ça, coach. Je sais. Merci de me l’avoir dit, mais j’ai compris." »

Il a pas dit bonjour

« À peu près à chaque match, il nous arrive de nous pourrir : "tu me fais chier" - "ferme ta gueule"... »

Les Chamois et les 4 Fantastiques

Par Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par FL, sauf mention.

Ce samedi matin, Emmanuel Da Costa a presque 400 bornes à avaler au petit-déjeuner. Nous sommes à la fin de l’année 2010 et la BMW grise de l’entraîneur adjoint du FC Rouen roule au sud, direction le Berry. À l’arrivée, il y a ce match à domicile de la réserve de Châteauroux contre une équipe dont il a oublié le nom. À la demande du coach principal, Da Costa vient superviser un défenseur central. Ce jour-là, le joueur en question évolue latéral droit, mais l’affaire est entendue. «, témoigne Da Costa."Coach, si c’était moi le coach principal, je le prendrais tout de suite." » La carrière de Damien Da Silva vient d’arrêter de zozoter. À 22 ans, le jeune homme au léger cheveu sur la langue commençait à en douter.Avant de signer au FC Rouen, en National, Da Silva était dans l’impasse à la Berrichonne. « Dominique Bijotat, à l’époque, N.D.L.R.)» , explique son pote Emmanuel Imorou . Pas mieux avec les successeurs, Jean-Pierre Papin – qui ne faisait que passer – et Didier Tholot . Avec à peine neuf apparitions sur les pelouses de Ligue 2 sur une saison et demie, Da Silva joue davantage en CFA. On lui propose même le brassard de l’équipe réserve. Très peu pour lui. Alors, va pour le FC Rouen. «» , certifie Da Costa qui, quelques mois plus tard, va prendre les manettes de l’équipe première rouennaise.Da Costa et Da Silva sont liés par leurs origines au nord du Portugal et un crush pour le FC Porto . «, raconte celui qui entraîne désormais Quevilly-Rouen Métropole en Ligue 2. Damien Da Silva est né d’un père portugais et d’une mère française à Talence, dans la petite couronne bordelaise.L’adolescent passe ses étés au Portugal , où il a acquis depuis sa petite réputation. «, confiait-il en février 2015 à Sud-Ouest "C'est mon neveu, il joue en Ligue 1 !"Formé pendant près de dix ans chez les Girondins de Bordeaux, le jeune homme est poussé vers la sortie à 16 ans. Une première cicatrice. Alors, ce grand timide rebondit chez les Chamois niortais, où il découvre rapidement la Ligue 2. À 18 ans, le « Das’ » est même sélectionné en équipe de France U19, mais il va ensuite ronger son frein jusqu’à son transfert au FC Rouen. «, note Da Costa.(en 2013, la DNCG relègue le FC Rouen en DH, N.D.L.R.)» D’ailleurs, quand Didier Ollé-Nicolle, le successeur de Da Costa à la tête de l'équipe rouennaise en 2012, veut en faire son capitaine, cette fois, Da Silva accepte avec fierté. Et, lorsque le FC Rouen dégringole, Da Silva se trouve un point de chute à Clermont. «, assure Régis Brouard, qui l’a installé comme titulaire en L2.Dans un vestiaire, Da Silva n’est pas du genre à ouvrir sa bouche à tort et à travers. Des fois, le défenseur se contente de parler avec ses yeux, comme l’illustre Brouard : «"Vous n’avez pas besoin de m’expliquer ça, coach. Je sais. Merci de me l’avoir dit, mais j’ai compris." » Une fois le palier du National puis de la Ligue 2 franchis, il s’agit de s’attaquer à la Ligue 1. Retour en Normandie à l’intersaison 2014. Da Silva signe au Stade Malherbe. En vérité, Caen lui faisait déjà des courbettes l’été précédent, mais l’homme s’en était tenu à la parole donnée à Régis Brouard.Rémy Vercoutre se marre quand il songe à leur arrivée commune à l’hôtel la veille de la reprise de l’entraînement avec leurs nouveaux coéquipiers. «» Pour autant, et malgré les résultats compliqués du promu, Da Silva s’impose tout de suite dans l’équipe caennaise. «» , reprend Vercoutre, toujours précédé du capitaine et suivi de Da Silva au moment d'entrer sur le terrain.Entre le gardien et le pilier de la défense s’est nouée une relation d’amitié franche, arrosée quelquefois d’un bon verre de rouge la semaine et pimentée à souhait le samedi soir. «, avoue le portier."Tu me fais chier" – "Ferme ta gueule"» En clair, quand Vercoutre s’emporte sur le terrain, Da Silva a le cran pour répliquer, et Vercoutre apprécie.Du haut de son mètre 84, Da Silva n’a pas son pareil dans le duel aérien. Impérial pour écarter le danger dans sa surface, le défenseur a déjà planté quatre buts de la tête cette saison en Ligue 1. Mais son chef-d’œuvre reste ce missile téléguidé dans la lucarne de Benoît Costil il y a trois ans, qui lui a valu une nomination aux trophées UNPF. D’ailleurs, avant la cérémonie, Da Silva avait mis toutes les chances de son côté... «» , regrette le conseiller mode Vercoutre.S’il y a quelqu’un qui mesure le chemin parcouru de l’adversaire, devenu coéquipier et resté ami proche, c’est Emmanuel Imorou . Il fut un temps où l’ancien latéral gauche caennais était attaquant à Châteauroux en U18 et marquait des buts face à Da Silva , alors chez les Chamois niortais. Les deux hommes se sont retrouvés à Clermont , puis Caen . «(...), admire Imorou.» Mis à part Kylian Mbappé, rares sont en effet les adversaires qui ont mis à l’amende le taulier de la défense caennaise.À la fin de la saison, Da Silva va très probablement mettre les voiles du Stade Malherbe. On annonce un intérêt du Benfica et du Sporting . En fin de contrat à Caen , le défenseur se verrait bien dans un grand club portugais pour se rapprocher de son rêve : la sélection du Portugal Régis Brouard ne se fait pas de soucis : « Emmanuel Da Costa a eu bien raison de sacrifier une journée dans sa BMW.