Enhorabuena @theo_zf10 Campeones de liga cadete B. Une publication partagée par zidane (@zidane) le 13 Mai 2017 à 11h31 PDT

La descendance Zidane était déjà bien assurée avec Luca en U19 et Enzo avec la Castilla. Samedi, c'est Théo qui a joué pour les U15 du Real. Le jeune garçon de 14 ans s'est illustré avec son équipe en remportant le championnat cadet.Dans le match du titre remporté 6-3 face à Aluche, Théo nous a gratifiés d'un magnifique but. Son papa Zinédine l'a d'ailleurs félicité sur Instagram.Un une-deux, des feintes de corps et un numéro dix. Reste plus qu'à bosser la calvitie.