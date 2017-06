Theo Hernandez s'apprête à signer au Real

1

Trahison madrilène.Theo Hernandez reste à Madrid mais il ne jouera plus pour l'Atlético. Le quotidienavance que le joueur de 19 ans devrait s'engager avec l'équipe merengue dans les prochains jours. On parle d'un montant proche de 26 millions d'euros.Actuellement en vacances à Los Angeles, le défenseur s'est dit «» . Formé à l'Atlético, le Franco-espagnol a même avoué que «» était d'évoluer sous les couleurs de la maison blanche.Hernandez, born to be a galactic.