Theo Hernández a choisi l'Espagne

Prêté par l'Atlético à Alavés, Theo Hernández a fait des débuts en pro remarquables cette saison. Et si les gros cadors le courtisent, la France aurait aussi aimé le voir porter le maillot des Bleus. Mais malheureusement pour Didier Deschamps , le joueur de 19 ans a choisi d'évoluer sous laespagnole.C'est en effet le quotidien hispaniquequi l'a assuré aujourd'hui. Et s'il avait pourtant évolué sous le maillot tricolore avec les espoirs, le défenseur ne s'était pas présenté lors du dernier rassemblement . Une suite logique donc.En un an, il sera passé de l'Atlético au Real et de la France à l'Espagne. C'est moche.