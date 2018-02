The Life of Pablo

Invaincu depuis son arrivée fin décembre et à la barre de la meilleure attaque de Ligue 2 en 2018, Pablo Correa s'offre actuellement une petite revanche sur le banc de l'AJ Auxerre, relégable au moment où il a posé ses valises dans l'Yonne. Répétons-le autrement : en 2018, l'AJA de Correa a marqué 21 buts en 7 matchs.

« J'ai découvert une forme de bourgeoisie du public »

« Si on avait des chèvres, je ne serais pas venu »

Par Maxime Brigand

Un vieux refrain qui tourne en boucle dans le tourne-disque installé sur le buffet de la France du foot, celle du petit peuple, de l'anonymat et des reconstructions silencieuses : «» En robe d'avocat, Benoît Pedretti , 37 ans, dont dix-neuf passés en crampons sur les circuits et fraîchement retraité, sait de quoi il parle. Alors, au moment de raconter ses quelques mois de travail avec un entraîneur qui a eu le malheur de balancer une phrase qu'on a voulu définitive – « Si vous voulez voir du spectacle, allez au cirque ! » –, l'ambassadeur français de la houppette tranchait ainsi en février 2016 : «» C'est aussi comme ça que la France a découvert le bonhomme, débarqué d' Uruguay en 1995, à Nancy : si sur le terrain, Pablo Correa était un attaquant modeste, le président de l' ASNL Jacques Rousselot , l'a déjà surpris à plusieurs reprises en train «Mi-décembre, Correa, 50 ans, s'est assis sur le banc d' Auxerre , alors 17de Ligue 2 et miné par une série de sept matchs sans le moindre succès. Ensuite, tout est allé très vite. L'homme a retrouvé ce qu'il aime : le coaching, la gestion des hommes, l'odeur de la pelouse, son sifflet. Ah, l'AJ Auxerre a également relevé la tête : trois victoires ( Niort Tours ) et deux nuls en championnat ( Le Havre Paris FC ), ce qui fait du club bourguignon la meilleure formation de Ligue 2 en 2018, plus deux tours passés en Coupe de France , avec notamment une victoire à la Beaujoire (3-4) en 16de finale le 23 janvier dernier, jour où le natif de Montevideo avait décidé de faire tourner son effectif. En 2018, l' AJA a marqué à 21 reprises en 7 sorties. Pas besoin d'avoir de bac scientifique pour deviner que cela représente trois buts en moyenne par match.Qu'en dit Correa ? « Pablo Correa n'a jamais vraiment été un entraîneur ennuyeux, il s'est simplement adapté à sa palette. «(où il a effectué deux mandats, un premier entre 2002 et 2011, un second d'octobre 2013 à août dernier, ndlr)» , nous expliquait-il en décembre 2015 dans un mélange de pragmatisme et de réalisme.Reste que le supporter de foot est impatient, veut des résultats, tout de suite, et se cogne souvent de ce qu'il se passe la semaine à l'entraînement. C'est pourtant à cet endroit, avant tout, que le coach a relevé un groupe mal en point. La manière : à plusieurs reprises, l'Uruguayen a été aperçu au milieu des toros de début de séance tout en appuyant sur la nécessité d'une bonne ambiance. Son président, Francis Graille, ne disait pas autre chose il y a quelques semaines dans les colonnes de: «» Si impressionnante que même son prédécesseur, Francis Gillot, s'est publiquement incliné. Pablo Correa, lui, se refuse à parler de recette magique et confie simplement faire son boulot. La victoire, elle, semble ne pas lui appartenir : «Eux, ce sont les joueurs, les membres d'un groupe talentueux sur le papier, des mecs qui, ensemble, envoient du jeu, dominent leurs rencontres dans un style plus direct que sous Gillot. «» , a rapidement glissé Correa, qui peut aussi compter sur des remplaçants décisifs comme face au Paris FC (1-1) le 26 janvier dernier. La mission sauvetage du vaisseau AJA est en passe d'être réussie. Ce mardi soir, il s'agira d'un huitième de finale de Coupe de France, face aux Herbiers (15de National). On repense alors à Rousselot qui avait raconté cette anecdote : «"1990, 11 février, Tokyo".» Et peut-être pour réussir un début de mission comme ça.